'SavunmanÄ±n gÃ¼cÃ¼ne inancÄ±m tam' diyen Avukat Fikret Ä°lkiz, Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul Barosu'nda seçim gündemi sürüyor. Ekim ayÄ± içerisinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak Genel Kurul'da baÅŸkanlÄ±k için ÅŸu ana kadar 8 isim adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±. Son olarak Av. Fikret Ä°lkiz de baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olduÄŸunu duyurdu.

Ä°lkiz, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda; "Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmamÄ±m nedeni avukatlÄ±k mesleÄŸine ve savunmanÄ±n gücüne olan inancÄ±mdÄ±r. Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmam baÄŸÄ±msÄ±z bir karardÄ±r. Bu kararÄ± Ä°stanbul Barosu geleneklerinin geleceÄŸe taÅŸÄ±nabilmesi amacÄ±yla aldÄ±m. GeleceÄŸi birlikte kurmak için beraber yola çÄ±kalÄ±m. SavunmanÄ±n gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n ve tüm gruplarÄ±n desteÄŸini istiyorum ve mücadelemizin baÅŸarÄ±sÄ± için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum." dedi.

Baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mevcut BaÅŸkan Av. Mehmet DurakoÄŸlu, Av. Hasan KÄ±lÄ±ç, Av. BaÅŸar YaltÄ±, Av. Talat Canbolat, Av. Cem Kaya Karatün, Av, Kaptan YÄ±lmaz, Av. M. Gökhan Ahi, Av. ÇiÄŸdem Koç açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:48

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