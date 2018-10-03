FotoÄŸraf: DHA
â€˜MiÄŸferle Ã¶lÃ¼mâ€™de yeni rapor istendi
Askerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len er GÃ¶khan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Adli TÄ±p'tan yeniden rapor istendi ve sanÄ±k astsubayÄ±n tutukluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Bursa'nÄ±n Gemlik ilçesinde, askerliÄŸini yapan er Gökhan KÄ±lÄ±ç'Ä±n (20) geçen yÄ±l nöbet sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±na miÄŸferle vurarak, ölümüne neden olduÄŸu iddia edilen Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Osman HancÄ±'nÄ±n tutuklu yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.
DHA'nÄ±n haberine göre, Mahkemeye, Ä°stanbul Adli TÄ±p 1. Ä°htisas Dairesi'nden gelen raporda, kafatasÄ±nda kÄ±rÄ±klar olduÄŸu belirlenen Gökhan KÄ±lÄ±ç'Ä±n ölümüne, baÅŸÄ±na vurulduÄŸu öne sürülen kompozit baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n neden olabileceÄŸinin mümkün olduÄŸu belirtildi. SanÄ±k avukatÄ±, rapora itiraz ederken, yenisinin alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.
Mahkeme heyeti, oy çokluÄŸuyla dosyanÄ±n Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu Fizik Ä°htisas Dairesi'ne gönderilerek, yeniden rapor alÄ±nmasÄ±na ve sanÄ±k Osman HancÄ±'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.
NE OLMUÅžTU?
Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan KÄ±lÄ±ç, 7 Ekim 2017'de, nöbetten döndükten sonra fenalaÅŸÄ±nca Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan muayenesinde, beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸi tespit edilen KÄ±lÄ±ç, ameliyata alÄ±nsa da tedavi gördüÄŸü yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda KÄ±lÄ±ç'Ä±n baÅŸÄ±na miÄŸferle vurup, ölümüne neden olduÄŸu öne sürülen Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Osman HancÄ±, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HancÄ±, ifadesinde, “Kompozit baÅŸlÄ±ÄŸÄ± yerinden çÄ±karmadan yavaÅŸça kafasÄ±na sürttüm” dedi. Osman HancÄ±, sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (HABER MERKEZÄ°)
KomutanÄ±n miÄŸferle dayaÄŸÄ± askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼Â
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:01
Er GÃ¶khan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n davasÄ±nda Adli TÄ±p â€˜MiÄŸferle Ã¶lÃ¼m mÃ¼mkÃ¼n dedi'