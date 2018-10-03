â€˜Ä°ÅŸsizin parasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k faizle kamu bankalarÄ±na aktarÄ±ldÄ±â€™

Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ±â€™nda bulunan 11 milyar liranÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k faizle kamuya ait Halkbank, VakÄ±fbank ve Eximbankâ€™a sermaye olarak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ekonomist UÄŸur Gürses, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’nun elinde tuttuÄŸu 11 milyar liralÄ±k Hazine tahvillerinin düÅŸük faizle satÄ±larak kamu bankalarÄ±na sermaye benzeri aktarÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Gürses, geçen hafta Halkbank, VakÄ±fbank ve Eximbank’Ä±n tahvil ihracÄ± yaparak 10.8 milyar lira temin ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve kaynaÄŸÄ±n Ä°ÅŸsizlik Fonu olduÄŸunu yazdÄ±.

PÄ°YASA FAÄ°ZÄ° YÜZDE 20’LERDE AMA AKTARIM YÜZDE 9 ÜZERÄ°NDEN

Borsa Ä°stanbul (BÄ°ST) Borçlanma AraçlarÄ± PiyasasÄ± verilerine göre; 21, 24 ve 26 Eylül tarihlerinde vadeleri 2023 ile 2027 arasÄ±nda olan toplam 11 milyar TL’lik uzun vadeli tahvil tescili yapÄ±ldÄ±. Piyasa faizleri bu tahviller için yüzde 20’lerde iken, tesciller yüzde 9-10’luk faizler üzerinden yapÄ±ldÄ±.

“Piyasa dÄ±ÅŸÄ± faizlerle” yapÄ±lan satÄ±ÅŸ tescilleri ile kamu bankalarÄ±nÄ±n tahvil ihracÄ±nÄ±n aynÄ± döneme denk düÅŸtüÄŸüne dikkat çeken Gürses, 21 Eylül’deki toplamÄ± 3.012 milyon TL yapan 2024, 2025 ve 2026 vadeli bu tahvillerin ihraçlarÄ± için yapÄ±lan Hazine ihalelerindeki aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ortalama faiz ile 21 Eylül’deki satÄ±ÅŸ tescilinde geçen faizin aynÄ± ve yüzde 10.20 olduÄŸunu ifade etti.

Hazine ihalelerinde ‘Rekabetçi olmayan faizle’ satÄ±ÅŸÄ±n Ä°ÅŸsizlik Fonu’na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürses, bu tahvilleri satanÄ±n da satÄ±ÅŸ tescilini yaptÄ±ranÄ±n da Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu olduÄŸunu ileri sürdü. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:35

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