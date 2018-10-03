â€˜Yasaklanan bildirileri Meclis'te okuyacaÄŸÄ±zâ€™

CHPâ€™li TanrÄ±kulu: 'KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n meydanlarda okunmasÄ±na izin verilmeyen bildirilerini Meclisâ€™te her hafta okuyacaÄŸÄ±z'

Cumartesi Anneleri ve kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n her hafta düzenlediÄŸi oturma eylemleri, “kamu güvenliÄŸi” gerekçesiyle Ä°stanbul, DiyarbakÄ±r ve Batman’da yasaklandÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla valiler tarafÄ±ndan alÄ±nan kararlarla kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n açÄ±k alanlarda eylem yapmasÄ±na izin verilmiyor. Her üç ilde de eylemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mekanlar, cumartesi günleri zÄ±rhlÄ± araçlarla ablukaya alÄ±nÄ±yor ve yurttaÅŸlarÄ±n giriÅŸine kapatÄ±lÄ±yor.

‘YASAKLANMASI GEREKEN POLÄ°SÄ°N ÅžÄ°DDETÄ°DÄ°R’

Mezopotamya AjansÄ±’na konuÅŸan CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n eylemlerinin yasaklanmasÄ± ve yasaÄŸÄ±n keyfi bir ÅŸekilde sürdürülmesine tepki gösterdi.

YasaÄŸÄ±n tamamen hukuka ayrÄ± olduÄŸuna dikkat çeken TanrÄ±kulu, yasaÄŸÄ±n Ä±srarla devam ediyor olmasÄ±nÄ±n, Türkiye’de demokrasiden otokrasiye geçiÅŸin resmi olduÄŸunu söyledi. Cumartesi Annelerinin meydanlarda okunmasÄ±na izin verilmeyen kayÄ±p bildirilerinin 1 Ekim’den sonra her hafta mecliste okuyacaklarÄ±nÄ± vurgulayan TanrÄ±kulu, bütün duyarlÄ± vekilleri buna destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Eylemin herhangi bir yasaÄŸÄ±, soruÅŸturmasÄ± ve bir davasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan TanrÄ±kulu, yasaklanmasÄ± gerekenin polisin kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet ve ÅŸiddet araçlarÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.

‘DEVLET CUMARTESÄ° ANNELERÄ°NDEN KORKTU’

Devletin, Cumartesi Annelerinin meydanlardaki haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±nÄ±n toplumda yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸu duyarlÄ±lÄ±k hissinden korktuÄŸunu belirten TanrÄ±kulu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda Cumartesi Anneleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeyi hatÄ±rlattÄ±. TanrÄ±kulu, anneleri dinleyen onlarÄ±n taleplerini kendi grubunda anlatan, talimat veren ve milletvekillilerine gözyaÅŸÄ± döktüren ErdoÄŸan’dan; sokakta bu annelere gaz sÄ±kÄ±larak gözyaÅŸÄ± döktüren bir ErdoÄŸan’a dönüÅŸtüÄŸünü söyledi.

YasaÄŸÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’ne (AÄ°HS) aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, benzer konularda Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) Türkiye'yi onlarca davadan mahkum ettiÄŸini hatÄ±rlatan TanrÄ±kulu, anneler ÅŸahsÄ±nda yaÅŸanan bu yasaklama kararÄ±nÄ±n toplum vicdanÄ±nda mahkum olduÄŸunu söyledi. TanrÄ±kulu, yasaklama kararÄ±nÄ±n AÄ°HM’den geri döneceÄŸini kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:27

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