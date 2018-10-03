Ä°hlal var, ÅŸikayet var, dilekÃ§e yok!

HDPâ€™li GergerlioÄŸlu: Cezaevindeki ihlaller hakkÄ±nda ÅŸikayet dilekÃ§eleri yazan mahkumlarÄ±n dilekÃ§eleri gerekli yerlere ulaÅŸmÄ±yor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu ElazÄ±ÄŸ F Tipi Cezaevinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ihlalleri Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Kendisine ulaÅŸan mektuplar üzerinden konuyu gündemleÅŸtiren GergerlioÄŸlu, “TarafÄ±ma ulaÅŸan mektuplara göre ElazÄ±ÄŸ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu Cezaevi aylardÄ±r hak ihlalleriyle gündemde. Cezaevi MüdürlüÄŸü aylardÄ±r Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na hükümlüler tarafÄ±ndan yazÄ±lan ÅŸikayet dilekçelerini bile gerekli yerlere göndermiyor. Mahkumlar tek kiÅŸilik hücrelere iÅŸkenceye varan uygulamalarla zorla sokuldular. Bu olaylarÄ± bahsi geçen cezaevindeki hükümlüler 19 Eylül 2018 tarihinde dile getirmiÅŸtir. Åžu an bahse konu cezaevinde mahkûmlarÄ±n can güvenliÄŸi yok. AÄŸÄ±r hastalar bile hücrelere konurken kaba iÅŸkenceye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyorlar. GörüÅŸtüÄŸümüz mahkumlar bu uygulamanÄ±n herhangi bir müdahalede bulunulmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu ÅŸartlarda devam edeceÄŸi yönünde beyanda bulundular.” dedi. GergerlioÄŸlu, Ä±srarla aramalarÄ±na raÄŸmen ElazÄ±ÄŸ 2 Nolu F Tipi Cezaevi müdürünün telefona çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CEZAEVLERÄ°NDE OHAL UYGULAMALARI NEDEN SÜRÜYOR?

Ä°ddialarÄ± Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül’e soran GergerlioÄŸlu, ÅŸu sorularÄ±na yanÄ±t verilmesini istedi:

â– Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na konuyla ilgili ulaÅŸabilmiÅŸ ÅŸikayet dilekçeleri mevcut mudur? Bu dilekçeler ulaÅŸmÄ±ÅŸsa konuyla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– ElazÄ±ÄŸ F Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin aylardÄ±r tek kiÅŸilik hücrelerde kaldÄ±ÄŸÄ± bilgisi doÄŸru mudur? Bu iddia doÄŸruysa iddiayla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– MahpuslarÄ±n cezaevinde can güvenliklerinin olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur? Bu iddia doÄŸru deÄŸilse mahpuslarÄ±n canlarÄ±nÄ±n güvende olmadÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüren sebepler nelerdir?

â– Åžikayet dilekçelerinin gerekli yerlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur? Bu iddia doÄŸruysa bu vahim durumla ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±n acil eylem planÄ± nedir?

â– OHAL kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± cezaevlerinde OHAL uygulamalarÄ±nÄ±n devam ettirilmesinin sebepleri nelerdir? Bu konuda cezaevlerine içerik olarak birbirinden farklÄ± genelgeler mi gönderilmiÅŸtir?

â– Ä°ÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Bu iddia doÄŸruysa Türk Ceza Kanunun 94., 95. ve 96. maddeleri uyarÄ±nca kaç personele soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– ElazÄ±ÄŸ 2 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürünün telefonlarÄ±ma çÄ±kmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sebebi nedir? Kendisinin telefona çÄ±kmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n iddialarÄ±n gerçekliÄŸiyle bir iliÅŸkisi var mÄ±dÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:17

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