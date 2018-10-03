Finlandiyaâ€™da emekÃ§iler iÅŸ gÃ¼vencesi iÃ§in grevde

Finlandiyaâ€™da emekÃ§iler, iÅŸ gÃ¼vencesini zayÄ±flatmak iÃ§in yasalarda deÄŸiÅŸiklik yapmaya hazÄ±rlanan hÃ¼kÃ¼mete bir gÃ¼nlÃ¼k greve giderek yanÄ±t verdi.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya'da yüz binlerce emekçi bugün, hükümetin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmesi talebiyle iÅŸi bÄ±rakarak greve gitti.

AnlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n nedeni Finlandiya Hükümeti’nin 20’den az emekçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerlerinde iÅŸverenlere kÄ±demine bakmaksÄ±zÄ±n istediÄŸi kiÅŸiyi iÅŸten atma hakkÄ± tanÄ±yan ve iÅŸten çÄ±karÄ±lanlara iÅŸsizlik kasasÄ±ndan 90 gün ödeme yapÄ±lmamasÄ±nÄ± öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentodan geçirmek istemesi.

SENDÄ°KALAR TASARININ GERÄ° ÇEKÄ°LMESÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR

Sendikalar, söz konusu tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± durumunda küçük iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve emekçiler arasÄ±nda eÅŸitliÄŸin artacaÄŸÄ±na dikkat çekerek yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n geri çekilmesini istiyor.

Hükümet ise, küçük iÅŸyeri sahiplerinin ‘yanlÄ±ÅŸ’ kiÅŸileri iÅŸe almaktan korktuklarÄ± için istihdamdan kaçÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ve tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± durumunda iÅŸverenlerin daha fazla kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Finlandiya SendikalarÄ± Merkez Örgütü (FFC), Hükümetin tasarÄ±da Ä±srarlÄ± olmasÄ± durumunda daha etkin önlemler alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hükümetin geri adÄ±m atmamasÄ± üzerine 10 sendika ve federasyon 17 Eylü’de itibariyle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n fazla mesai yapmamalarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümetin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmemesi üzerine Sanayi Federasyonu, sanayide çalÄ±ÅŸan memurlarÄ± örgütleyen PRO, hizmet sektörü çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± örgütleyen PAM ve Elektrik Ä°ÅŸçileri Federasyonu, bugün bir günlük grev yapma kararÄ± aldÄ±. GÄ±da Ä°ÅŸçileri Federasyonu (SEL) da, 3 Ekim’den itibaren 15 iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n fazla mesai yapmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

HÜKÜMET SENDÄ°KALARLA UZLAÅžMAK Ä°STÄ°YOR

GeçtiÄŸimiz hafta, BaÅŸbakan Juha Sipila, 20 sayÄ±sÄ±nÄ± daha aÅŸaÄŸÄ± çekebileceklerini söyleyerek sendikalarla uzlaÅŸabileceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti. SalÄ± günü bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± Jari Lindström, sendikalardan gelen tepkileri dikkate alarak tasarÄ±da düzenlemeler yaptÄ±klarÄ±nÄ±, yasanÄ±n 20 deÄŸil 10’dan çalÄ±ÅŸanÄ±n olduÄŸu iÅŸyerlerini kapsayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lanlara iÅŸsizlik kasasÄ±ndan ödeme yapÄ±lmayacak günlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 90’dan 60’a düÅŸürdüklerini söyledi.

SENDÄ°KALAR Ä°Åž GÜVENCESÄ°NÄ° PAZARLIK KONUSU YAPMAK Ä°STEMÄ°YOR

FFC, iÅŸ güvencesi söz konusu olduÄŸunda Hükümetle uzlaÅŸmalarÄ±nÄ±n söz konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti ve yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmediÄŸi takdirde daha önce planladÄ±ÄŸÄ± gibi grev gideceÄŸini açÄ±kladÄ±. FFC BaÅŸkanÄ± Jarkko Eloranta, iÅŸten atÄ±lmalarÄ± düzenlenen yasayla ilgili hükümetle pazarlÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha önce yasalarda düzenlemeler yaparak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± kötüleÅŸtiren hükümetin çalÄ±ÅŸanlardan yeni tavizler istemeye hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Memur SendikalarÄ± Konfederasyonu (STTK) da, hükümetin uzlaÅŸma önerisine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha önce planladÄ±ÄŸÄ± önlemleri yürülüÄŸe koyacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. SSTK BaÅŸkanÄ± Antti Palola, “Biz sendikal önlemler almaya baÅŸladÄ±k ve bunu kademeli olarak artÄ±racaÄŸÄ±z. Durumu çabucak normalleÅŸtirmemiz gerekiyor, ama sadece bir biçimde. Hükümet önerisini tamamen geri çekmeli” dedi.

GREV Ä°ÅžVERENLERE 50 MÄ°LYON AVROYA MAL OLACAK

Yüz binlerce emekçinin grevi pek çok iÅŸyerinde üretimin durmasÄ±na ve toplu taÅŸÄ±mada büyük aksaklÄ±klara yol açtÄ±. Finlandiya Ticaret ve Sanayi OdalarÄ± (EK), çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir günlük grevlerinin iÅŸverenlerin 50 milyon avro zarara uÄŸramalarÄ±na neden olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:11

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