EPDK BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz: Zamlar astronomik deÄŸil

ElektriÄŸe 3 ayda yÃ¼zde 27 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren EPDK BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, 'Bu zamlar astronomik zamlar deÄŸil' dedi.

EPDK BaÅŸkanÄ± Mustafa YÄ±lmaz, elektrik fiyatlarÄ±na 3 ayda yüzde 27 zam yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin savunmasÄ±nda "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu zamlar astronomik zamlar deÄŸil. Ä°çinde bulunduÄŸumuz ÅŸartlara göre alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlar" ifadelerini kullandÄ±.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurumu (EPDK) BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafÄ±ndan düzenlenen AkaryakÄ±t Sektör ÇalÄ±ÅŸtayÄ±'ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. YÄ±lmaz, "Enerjide fiyatlama yaparken maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu tarifeleri hem kamu ÅŸirketlerinin hem de özel sektörün maliyetlerine bakarak düzenliyoruz. UnutmayalÄ±m, en pahalÄ± enerji olmayan enerjidir" ifadelerini kullandÄ±.

'KURUN MALÄ°YETLERE ETKÄ°SÄ° VAR'

Zam kararlarÄ±nda tüketici ve üretici dengesini korumak için tüm verileri incelediklerini savunan YÄ±lmaz, ÅŸöyle devam etti:

"Biz hesaplarÄ±mÄ±zÄ± yaparken sürdürülebilir enerji politikasÄ±nÄ± gözetiyoruz ve tüketiciler enerjiden en verimli ÅŸekilde nasÄ±l faydalanÄ±r, bunun hesabÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla bu zamlar astronomik zamlar deÄŸil. Ä°çinde bulunduÄŸumuz ÅŸartlara göre alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlar. Kurun maliyetlere etkisi var, doÄŸalgaz bu fiyata endeksli ve elektrik üretimindeki önemi göz önünde bulundurulduÄŸunda birçok enstrüman olduÄŸunu görebiliriz. Biz bu enstrümanlarÄ±n hepsini göz önünde bulundurarak tarifeleri yapÄ±yoruz."

Elektrik fiyatlarÄ±na 1 Ekim'den itibaren konutlarda yaklaÅŸÄ±k yüzde 9, sanayide ise yaklaÅŸÄ±k yüzde 18.5 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu zamla beraber son 3 ayda elektriÄŸe yüzde 27, 2017 yÄ±l sonuna göre yüzde 44.9 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:06

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