Medine K'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme ÅŸÃ¼phesi devam ediyor

Hatay'da intihar ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Medine K.'nin eÅŸi tarafÄ±ndan ÅŸiddete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlÃ¼kleri ailesi tarafÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa verildi.

Volkan PEKAL

Adana

Hatay Dörtyol'da evde asÄ±lÄ± bulunup intihar ettiÄŸi öne sürülen Medine K.'nin ailesi olayÄ±n cinayet olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± sürdürüyor. Medine K.'nin günlüklerinde eÅŸi tarafÄ±ndan uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden aile, suç duyurusunda bulunarak günlüÄŸü Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verdi. Söz konusu günlükte "Eve ruhsatsÄ±z silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrÄ±lalÄ±m dediÄŸimde 'Aileni öldürürüm, seni öldürürüm' dedin. AÄŸzÄ±ma silahÄ± dayayÄ±p öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attÄ±ÄŸÄ±n o dayaklarÄ±, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem" yazÄ±yor.

Hatay'Ä±n Dörtyol ilçesinde Medine K. (38), 8 Eylül 2017'de evinde iple asÄ±lÄ± halde ölü bulundu. Polis, eÅŸini evde asÄ±lÄ± halde bulan Ahmet K.'yi, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±raktÄ±.

Adana Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lan otopside, Medine K.'nin boyun ve arka kÄ±smÄ±nda ip izlerine rastlanÄ±lÄ±rken, vücudunda da morluklar tespit edilmiÅŸti. Ama hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinde 1 yÄ±ldÄ±r evli bulunan Medine'nin öldürülmüÅŸ olma ihtimali araÅŸtÄ±rmadan dosya kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sürekli kavga ettiklerini söylediÄŸi eÅŸi tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸ olabileceÄŸi üzerinde duran aile Dörtyol Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için yeniden suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. YapÄ±lan suç duyurusu üzerine konuyu araÅŸtÄ±ran savcÄ±lÄ±k ölümün askÄ±ya baÄŸlÄ± gerçekleÅŸtiÄŸinin tespit edilmesi ile olayla ilgili yeniden takipsizlik kararÄ± vermiÅŸti.

Ä°KÄ° TAKÄ°PSÄ°ZLÄ°KTEN SONRA YÄ°NE SUÇ DUYURUSU

GeçtiÄŸimiz günlerde aile Medine K'nin günlüklerini basÄ±n ile paylaÅŸtÄ±. Medine'yi kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiÄŸi ÅŸeklindeki ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± günlükten yola çÄ±kan aile iki kere takipsizlikle sonuçlanan dosyanÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ± için suç duyurusunda bulundu.

Medine'nin kayÄ±tlara hep intihar ettiÄŸi ÅŸeklinde geçtiÄŸini ancak cinayete kurban gittiÄŸini düÅŸündüklerini ifade eden aile, savcÄ±lÄ±ÄŸa verdikleri dilekçede "Bunu gösteren çok deÄŸiÅŸik delillerin olduÄŸu ama soruÅŸturma makamlarÄ±nÄ±n hiç bir delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yapmadan olayÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yeniden soruÅŸturma açÄ±lÄ±p maÄŸdurken ÅŸüpheli olarak ifadesi alÄ±nan Ahmet K.'nin kÄ±z kardeÅŸim Medine K' yi nasÄ±l iÅŸkence ettiÄŸini nasÄ±l öldürdüÄŸünü bir de kÄ±z kardeÅŸimin Dörtyol'da bulunan ev eÅŸyalarÄ±nÄ± getirdiÄŸimiz de sonradan çantasÄ±ndan çÄ±kan günlüÄŸünün aslÄ±ndan öÄŸrenelim" dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:05

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