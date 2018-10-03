Görsel: Mülkiyeliler BirliÄŸi
Oktay Etiman yarÄ±n anÄ±lacak
68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Oktay Etiman, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.
GeçtiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Yazar-Çevirmen Oktay Etiman, ölümünün birinci yÄ±l dönümünde Mülkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.
4 Ekim 2018 PerÅŸembe günü saat 12.00’da mezarlÄ±k ziyaretiyle baÅŸlayacak anma, saat 19.00’da “DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor” baÅŸlÄ±klÄ± etkinlikle sona erecek. EtkinliÄŸe, aralarÄ±nda Ä°smail BeÅŸikçi, VarlÄ±k Özmenek, FatoÅŸ Güney, ErtuÄŸrul Kürkçü ve Fikret BaÅŸkaya’nÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da yazar, sanatçÄ± ve bilim insanÄ± da katÄ±lacak.
Etkinlikler Mülkiyeliler BirliÄŸi’nde düzenlenecek.
12.00'DE MEZARLIK ZÄ°YARETÄ° VAR, 18.30'DA SÖYLEÅžÄ°LER BAÅžLIYOR
Anma programÄ± ÅŸöyle:
12.00 MezarlÄ±k Ziyareti (11:00’de Çankaya Belediyesi önünden araç kaldÄ±rÄ±lacak.)
17.30 AnÄ±t AÄŸaç Plaket ÇakÄ±lmasÄ±
18.00 FotoÄŸraf Sergisi AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±
18.30 Üç KuÅŸak Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor
Peyami ArÄ±Ä±rk – 68’liler
Cumhur Yavuz – 78’liler
Füsun ÇiçekoÄŸlu – SBF-DER
19.00 DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor
Hüseyin AtabaÅŸ
Fikret BaÅŸkaya
Ä°smail BeÅŸikçi
Adnan Caymaz
Sait ÇetinoÄŸlu
YÄ±lmaz Demiral
Temel Demirer
Mustafa DurmuÅŸ
Selahattin Güleç
FatoÅŸ Güney
Celal Ä°nal
Murat KalaycÄ±oÄŸlu
Fatin Kanat
Ä°smail HakkÄ± Karakelle
Nejla Kurul
ErtuÄŸrul Kürkçü
AyÅŸe Emel Mesci
Mehmet Öz
Sibel Özbudun
Fahri Özdemir
VarlÄ±k Özmenek
Zerrin TaÅŸpÄ±nar
Mahmut Temizyürek
Ahmet Telli
Faruk Turgut
Turgut Türksoy
(HABER MERKEZÄ°)
THKP-C'nin kurucularÄ±ndan Oktay Etiman hayatÄ±nÄ± kaybetti
Oktay Etiman son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:12