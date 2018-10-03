Oktay Etiman yarÄ±n anÄ±lacak

68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Oktay Etiman, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Yazar-Çevirmen Oktay Etiman, ölümünün birinci yÄ±l dönümünde Mülkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.

4 Ekim 2018 PerÅŸembe günü saat 12.00’da mezarlÄ±k ziyaretiyle baÅŸlayacak anma, saat 19.00’da “DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor” baÅŸlÄ±klÄ± etkinlikle sona erecek. EtkinliÄŸe, aralarÄ±nda Ä°smail BeÅŸikçi, VarlÄ±k Özmenek, FatoÅŸ Güney, ErtuÄŸrul Kürkçü ve Fikret BaÅŸkaya’nÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da yazar, sanatçÄ± ve bilim insanÄ± da katÄ±lacak.

Etkinlikler Mülkiyeliler BirliÄŸi’nde düzenlenecek.

12.00'DE MEZARLIK ZÄ°YARETÄ° VAR, 18.30'DA SÖYLEÅžÄ°LER BAÅžLIYOR

Anma programÄ± ÅŸöyle:

12.00 MezarlÄ±k Ziyareti (11:00’de Çankaya Belediyesi önünden araç kaldÄ±rÄ±lacak.)

17.30 AnÄ±t AÄŸaç Plaket ÇakÄ±lmasÄ±

18.00 FotoÄŸraf Sergisi AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±

18.30 Üç KuÅŸak Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor

Peyami ArÄ±Ä±rk – 68’liler

Cumhur Yavuz – 78’liler

Füsun ÇiçekoÄŸlu – SBF-DER

19.00 DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor

Hüseyin AtabaÅŸ

Fikret BaÅŸkaya

Ä°smail BeÅŸikçi

Adnan Caymaz

Sait ÇetinoÄŸlu

YÄ±lmaz Demiral

Temel Demirer

Mustafa DurmuÅŸ

Selahattin Güleç

FatoÅŸ Güney

Celal Ä°nal

Murat KalaycÄ±oÄŸlu

Fatin Kanat

Ä°smail HakkÄ± Karakelle

Nejla Kurul

ErtuÄŸrul Kürkçü

AyÅŸe Emel Mesci

Mehmet Öz

Sibel Özbudun

Fahri Özdemir

VarlÄ±k Özmenek

Zerrin TaÅŸpÄ±nar

Mahmut Temizyürek

Ahmet Telli

Faruk Turgut

Turgut Türksoy

(HABER MERKEZÄ°)

THKP-C'nin kurucularÄ±ndan Oktay Etiman hayatÄ±nÄ± kaybetti

Oktay Etiman son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:12

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