Oktay Etiman yarÄ±n anÄ±lacak

Görsel: Mülkiyeliler BirliÄŸi

Oktay Etiman yarÄ±n anÄ±lacak

    • 03 Ekim 2018 14:54

    68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Oktay Etiman, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde MÃ¼lkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.

    GeçtiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 68 hareketinin tanÄ±mÄ±ÅŸ isimlerinden Yazar-Çevirmen Oktay Etiman, ölümünün birinci yÄ±l dönümünde Mülkiyeliler BirliÄŸi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinliklerle anÄ±lacak.

    4 Ekim 2018 PerÅŸembe günü saat 12.00’da mezarlÄ±k ziyaretiyle baÅŸlayacak anma, saat 19.00’da “DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor” baÅŸlÄ±klÄ± etkinlikle sona erecek. EtkinliÄŸe, aralarÄ±nda Ä°smail BeÅŸikçi, VarlÄ±k Özmenek, FatoÅŸ Güney, ErtuÄŸrul Kürkçü ve Fikret BaÅŸkaya’nÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da yazar, sanatçÄ± ve bilim insanÄ± da katÄ±lacak.

    Etkinlikler Mülkiyeliler BirliÄŸi’nde düzenlenecek.

    12.00'DE MEZARLIK ZÄ°YARETÄ° VAR, 18.30'DA SÖYLEÅžÄ°LER BAÅžLIYOR

    Anma programÄ± ÅŸöyle:

    12.00 MezarlÄ±k Ziyareti (11:00’de Çankaya Belediyesi önünden araç kaldÄ±rÄ±lacak.)
    17.30 AnÄ±t AÄŸaç Plaket ÇakÄ±lmasÄ±
    18.00 FotoÄŸraf Sergisi AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±

    18.30 Üç KuÅŸak Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor
    Peyami ArÄ±Ä±rk – 68’liler
    Cumhur Yavuz – 78’liler
    Füsun ÇiçekoÄŸlu – SBF-DER

    19.00 DostlarÄ± Oktay Etiman’Ä± AnlatÄ±yor
    Hüseyin AtabaÅŸ
    Fikret BaÅŸkaya
    Ä°smail BeÅŸikçi
    Adnan Caymaz
    Sait ÇetinoÄŸlu
    YÄ±lmaz Demiral
    Temel Demirer
    Mustafa DurmuÅŸ
    Selahattin Güleç
    FatoÅŸ Güney
    Celal Ä°nal
    Murat KalaycÄ±oÄŸlu
    Fatin Kanat
    Ä°smail HakkÄ± Karakelle
    Nejla Kurul
    ErtuÄŸrul Kürkçü
    AyÅŸe Emel Mesci
    Mehmet Öz
    Sibel Özbudun
    Fahri Özdemir
    VarlÄ±k Özmenek
    Zerrin TaÅŸpÄ±nar
    Mahmut Temizyürek
    Ahmet Telli
    Faruk Turgut
    Turgut Türksoy

    (HABER MERKEZÄ°)

    THKP-C'nin kurucularÄ±ndan Oktay Etiman hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Oktay Etiman son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

    Ahmet Say yazdÄ±: Oktay Etiman

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:12
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