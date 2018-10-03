Galatasarayâ€™Ä±n rakibi Porto neden â€˜Ejderhalarâ€™ olarak anÄ±lÄ±yor?

Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun 'Ejderhalar' olarak anÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda HristiyanlÄ±k tarihine uzanan ilginÃ§ bir hikaye var.

Galatasaray’Ä±n bu akÅŸam Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Portekiz tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± 2 futbol kulübünden biri olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ‘Ejderhalar’ olarak anÄ±lmasÄ±yla tanÄ±nÄ±yor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n sosyal medyada hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± animasyonla da dikkat çektiÄŸi bu ‘ejderha’ figürü, sadece 1893’te kurulan futbol kulübünün deÄŸil Porto kentinin de sembolü.

Porto kulübü, logosunu kentin ejderhalÄ± armasÄ±ndan alÄ±yor. 1940’larda Diktatör Salazar’Ä±n, ejderha figürünü armadan çÄ±karmasÄ±na raÄŸmen bu karara uymayarak logosunu koruyan kulüp, ‘Ejderhalar’ olarak anÄ±lÄ±yor. 2003’te Estadio das Antas yerine yapÄ±lan kulüp stadÄ±na Ejderha Stadyumu (Estadio do Dragao) adÄ± verildi. Kulübün en büyük taraftar grubunun ismi de Süper Ejderhalar.

Porto kulübüyle bu kadar özdeÅŸleÅŸen ejderhanÄ±n Porto kenti, Portekiz ve HristiyanlÄ±k için anlamÄ±nÄ±n Aziz Corc'a uzanan ilginç bir serüveni var.

Sondan baÅŸa doÄŸru anlatalÄ±m…

PORTEKÄ°Z Ä°Ç SAVAÅžI

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Porto kenti bu sembolü, Portekiz Ä°ç SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 1832 yazÄ±ndan 1833 yazÄ±na kadar devam eden 13 aylÄ±k kuÅŸatmayÄ± kÄ±rarak elde etmiÅŸti. TahtÄ± kÄ±zÄ± 2. Maria’ya bÄ±rakmak isteyen Anayasal MonarÅŸi taraftarÄ± Kral 4. Pedro ile kardeÅŸi Miguel’in önderliÄŸindeki Mutlakiyetçiler arasÄ±ndaki iç savaÅŸÄ±n kazanÄ±lmasÄ±nda önemli rol oynayan bu kuÅŸatmanÄ±n sona ermesi sonrasÄ± Kraliyet, Porto kentinin handen armasÄ±na “YiÄŸitliÄŸi”, “YenilmezliÄŸi” simgeleyen ejderhayÄ± ekledi.

KRAL JOAO’NUN Ä°NGÄ°LTERE HAMLESÄ°

Resim: Wikimedia Commons

Elbette yiÄŸitliÄŸi simgelemek için ejderhanÄ±n seçilmesinin de arkasÄ±nda -söylencelerle dolu- koca bir tarih var. Ejderha simgesinin Portekiz’e geliÅŸi 14. yüzyÄ±la dayanÄ±yor. Bugünkü Ä°spanya ve Fransa topraklarÄ±ndan yönelen tehditten korunma imkanÄ±nÄ± Ä°ngiltere’de bulan Kral Joao, bu askeri ittifakÄ± ülkenin ‘Koruyucu Aziz’liÄŸine Ä°ngiltere’nin ‘Koruyucu Aziz’ simgesi (Ejderha avcÄ±sÄ±) Aziz Corc’u getirerek güçlendirdi. Aziz Yakup’u hayali unvanÄ±ndan azleden Joao, böylece düÅŸmanÄ± Ä°spanya ile aynÄ± koruyucu azizliÄŸi paylaÅŸmaktan kurtulurken Ä°ngiltere ile olan baÄŸÄ±na da dini bir boyut ekledi.

Bizlerin ‘Aya Yorgi’ olarak da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, hem Hristiyanlar hem de MüslümanlarÄ±n saygÄ±yla andÄ±ÄŸÄ± Aziz Corc’un M.S. 3. yüzyÄ±lda Filistin’de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yor. BabasÄ±nÄ±n Kapadokya, annesinin Filistinli soylu HÄ±ristiyan ailelere mensup olduÄŸuna inanÄ±lan Corc, Ä°mparator Diocletianus döneminde Roma askeriyken dinine ihanet etmeyi reddederek idam edilmesiyle azizleÅŸti.

EJDERHA AVCISI AZÄ°Z CORC

FotoÄŸraf: Rodhullandemu/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

MalÄ±nÄ± mülkünü yoksullara baÄŸÄ±ÅŸlayarak ölüme gittiÄŸine inanÄ±lan Corc’un adÄ± pek çok efsaneyle anÄ±lÄ±yor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da ‘Ejderhayla savaÅŸmasÄ±’ geliyor. Kimi hikayelerde Beyrut, kimilerinde Libya’da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen bu ‘kavga’nÄ±n hikayesiyse ÅŸöyle:

YuvasÄ±nÄ± su kaynaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na kuran bir ejderha(ya da timsah?) sebebiyle halk büyük susuzluk yaÅŸar. Suya ulaÅŸabilmenin tek yolu her gün ejderhaya bir koyun kurban etmektir. Ejderha ancak o zaman yuvasÄ±nÄ± geçici süreliÄŸine terk eder ve halkÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ±na izin verir. Fakat bir süre sonra bu da yeterli olmaz. Ejderha artÄ±k koyunu yeterli bulmamaktadÄ±r. Bunun üzerine koyun yerine bakire kÄ±zlar kurban edilmeye baÅŸlanÄ±r. Her gün kura ile belirlenen kÄ±zlar ölüme yollanÄ±r ta ki kura prensese çÄ±kana kadar…

Kral ne kadar yalvarsa da kararÄ±n geri dönüÅŸü yoktur. Prenses, ejderhaya sunulur ancak tam o sÄ±rada Corc, ejderhanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kar, onu kendisini haç simgesiyle koruyarak öldürür ve prensesin hayatÄ±nÄ± kurtarÄ±r. Bunun üzerine yöre halkÄ± pagan inancÄ±nÄ± bÄ±rakarak Hristiyan olur. Corc da ejderha avcÄ±sÄ± unvanÄ±nÄ± alÄ±r. Corc’un ‘ejderha savaÅŸÄ±’, yaratÄ±ÄŸÄ±n Åžeytan’la özdeÅŸleÅŸtirilmesiyle hayli popüler hale gelir.

Aziz Corc’u simgeleyen beyaz üstüne kÄ±rmÄ±zÄ± haç iÅŸareti, HaçlÄ± SavaÅŸlarÄ± döneminde Ä°ngiliz HaçlÄ±lar tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±r ve ülkenin ulusal bayraÄŸÄ± olur.

Aziz Corc'u benimseyen PortolularÄ±n "yiÄŸitliÄŸi" sembolize etmesi için onun öldürdüÄŸü ejderhayÄ± kullanmasÄ± ise tarihin bir cilvesi herhalde. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Porto - Galatasaray maÃ§Ä± hangi kanalda, ne zaman?

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:14

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