ODTÃœ'de iÅŸÃ§iler TÄ°S haklarÄ±nÄ± istiyor

ODTÃœ'de iÅŸÃ§iler kadroya geÃ§iÅŸte kaybettikleri toplu sÃ¶zleÅŸme haklarÄ± iÃ§in eylem yaptÄ±.

"Köle deÄŸil iÅŸçiyiz, hakkÄ±mÄ±zÄ± isteriz" ve "Toplu sözleÅŸme hakkÄ±mÄ±z söke söke alÄ±rÄ±z" sloganlarÄ±yla Devrim stadyumundan rektörlük önüne yürüyen ODTÜ iÅŸçileri, talepleri gerçekleÅŸene kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Ä°ÅŸçiler kadroya geçiÅŸ sürecinden sonraki ana taleplerinin kadronun gerekliliklerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Toplu sözleÅŸme haklarÄ±nÄ± almak ve enflasyon zamlarÄ±ndan da yararlanmak istediklerini vurgulayan iÅŸçiler mücadele etmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Rektörlük önünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± GYK Üyesi Mehmet Güleryüz, ODTÜ’nün baÅŸarÄ±sÄ±nda ODTÜ iÅŸçilerinin önemli bir payÄ± olduÄŸunu ifade etti. Güleryüz, insanca yaÅŸamanÄ±n evrensel bir hak olduÄŸunu fakat ODTÜ iÅŸçilerinin bundan yeterince yararlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TaÅŸerondan kadroya geçen ODTÜ iÅŸçileri için hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu söyleyen Güleryüz, “Bu koÅŸullarda ücretler eriyor. Enflasyon oranÄ± arttÄ±. Temel yaÅŸam maddelerinde fiyat iki katÄ±na çÄ±ktÄ±. DoÄŸalgaz ve elektriÄŸe yüksek zamlar geldi”diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

YENÄ° DÖNEMDE SORUNLAR AÄžIRLAÅžTI

Güleryüz, alÄ±nan ücretlerin fatura ve kiralara gittiÄŸini ve temel ihtiyaçlarÄ± dahi karÅŸÄ±lamanÄ±n zor olduÄŸunu belirtirken, “Yeni yönetim sistemiyle her ÅŸeyin pembeye döneceÄŸini ifade edenler yeni dönemde sorunlarÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±lar”dedi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen 100 günlük eylem planÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na deÄŸinilmediÄŸini söyleyen Güleryüz, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸtürülmesini iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na devlet gözünün kapanmasÄ± olarak deÄŸerlendirdi. Bu dönüÅŸtürmenin basit bir yeniden yapÄ±landÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güleryüz, “Ä°ÅŸçilerin taleplerinin kamuya geçiÅŸi yapÄ±lan iÅŸçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, toplu sözleÅŸme sürecinin bir an önce iÅŸletilmeye baÅŸlanmasÄ±, bu süreçte YHK kararÄ± ile yapÄ±lan yüzde 4 artÄ±ÅŸÄ±n 2018 enflasyon oranÄ± kadar artÄ±rÄ±lmasÄ±” olduÄŸunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da artacaÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±n pahalÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Güleryüz, asgari ücretle çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin ücretlerine zam yapÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu hale geldiÄŸini belirtti. Güleryüz, bu durumun iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan yaÅŸamsal bir gereklilik olduÄŸunu vurgulayarak, “Kadroya geçiÅŸle birlikte kaybettiÄŸimiz toplu sözleÅŸme hakkÄ±mÄ±zÄ± ve YHK tarafÄ±ndan verilen %4’lük zam oranlarÄ±nÄ±n güncellenmesini istiyoruz” dedi.(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:50

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