Madenci yakÄ±nlarÄ± davanÄ±n uzatÄ±lmasÄ±na tepkili

Zonguldak'ta 5 yÄ±l Ã¶nce TTK'ye ait kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda 8 madencinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazayla ilgili gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n uzatÄ±lmasÄ±na aileler tepki gÃ¶sterdi.

Zonguldak'ta 5 yÄ±l önce Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na(TTK) ait kömür ocaÄŸÄ±nda 8 madencinin öldüÄŸü kazayla ilgili görülen davanÄ±n bugünkü duruÅŸmasÄ±nda, 15 MayÄ±s'ta mahkemeye gönderilen ve kazanÄ±n kaçÄ±nÄ±lmazlÄ±ÄŸÄ±ndan söz edilemeyeceÄŸi yönünde bilirkiÅŸi raporuna ek görüÅŸ istenmesine aileler tepki gösterdi.

DHA’ya konuÅŸan ölen iÅŸçilerden Köksal KadÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi Remziye KadÄ±oÄŸlu, artÄ±k mahkemenin sonuçlanmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi.



FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA



DuruÅŸmalarÄ±n her seferinde yeni bir rapor talep edildiÄŸini söyleyen KadÄ±oÄŸlu ÅŸöyle dedi: “Orada sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Raporda kazanÄ±n ihmalinden bahsediliyor. Sonra yine bir rapor isteniyor. Bir maden ÅŸehidi eÅŸiyim. Benim bir tane oÄŸlum var. SorumlularÄ±n en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. ÇocuÄŸumun psikolojisi bozuldu. Mahkemeye gitmememi nasÄ±l olsa erteleneceÄŸini söylüyor. DÄ±ÅŸarÄ±dan acÄ± kolay geliyor ama yaÅŸayan bilir bu acÄ±yÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:46

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