Yem fabrikasÄ±nda iÅŸ cinayeti: 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Manisa'da yem fabrikasÄ±nda yem yÃ¼klemekte kullanÄ±lan iÅŸ makinesinin hareket etmesiyle iki iÅŸÃ§iden biri duvara sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Manisa’nÄ±n Turgutlu ilçesindeki yem fabrikasÄ±nda, çalÄ±ÅŸÄ±r halde bÄ±rakÄ±lan yem yüklemekte kullanÄ±lan iÅŸ makinesinin hareket etmesi sonucu duvara sÄ±kÄ±ÅŸan iki iÅŸçiden ErdoÄŸan Özen (41) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Yeter Özenç (36) yaralandÄ±.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yem fabrikasÄ±nda iÅŸçiler ErdoÄŸan Özen ve Yeter Özenç, yem yüklemek için kullandÄ±klarÄ± iÅŸ makinesini çalÄ±ÅŸÄ±r halde bÄ±rakarak yerleri süpürmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸçiler, bir anda hareket eden iÅŸ makinesinin kepçesiyle duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iÅŸçiler durumu fark edip, iÅŸ makinesini durdururken, bir yandan da durum 112 acil servise ve polise bildirildi. Yaralanan 2 iÅŸçiye saÄŸlÄ±k ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptÄ±. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan Özen, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Özenç’in ise tedavisinin sürdüÄŸü bildirildi. (Manisa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:38

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