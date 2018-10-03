Danimarka'da sÃ¼nnetin yasaklanmasÄ± parlamentoda oylanacak

Danimarka'da tÄ±bbi gerekÃ§e olmaksÄ±zÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k erkek Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÃ¼nnet edilmelerinin yasaklanmasÄ± parlamentoya oylanacak.

Murat KUSEYRÄ°

Danimarka’da AÄŸustos ayÄ±nda kadÄ±nlara peçe ve burka yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸimdi de erkeklerin sünnet edilmelerini yasaklayan öneriyi parlamentoda oylayacak.

Intact Denmark adlÄ± kurumun, 1 Åžubat’ta 18 yaÅŸÄ±ndaki küçük erkek çocuklarÄ±nÄ±n sünnet edilmelerinin yasaklanmasÄ± için kampanya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Danimarka’da yasalar sivil toplum örgütleri ve vatandaÅŸlara 50 bin imzayÄ± toplamalarÄ± durumunda parlamentoya öneride bulunma hakkÄ± tanÄ±yor. Intact Denmark, haziran ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 50 bin imzayÄ± toplamÄ±ÅŸ ve önerisini parlamentoya teslim etmiÅŸti.

Öneride, tÄ±bbi gerekçe olmaksÄ±zÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndan küçük erkek çocuklarÄ±nÄ±n sünnet edilmelerinin yasaklanmasÄ± isteniyor. Buna aykÄ±rÄ± hareket edenlerin 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

Ä°skandinav Ã¼lkelerinde sÃ¼nnetin yasaklanmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Intact Denmark'tan Lena Nyhus, Ä°sveç Devlet Radyosu’na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada çocuklarÄ± cinsel operasyon yapÄ±lmasÄ±na karar verecekleri yaÅŸa gelene kadar korunmalarÄ±nÄ±n kendileri açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu söyledi. Önerinin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Hükümet ortaÄŸÄ± Muhafazakar Halk Partili Adalet BakanÄ± Soren Pape Poulsen, hükümetin tutumunun yasaklamadan yana olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar da, Avrupa’da Danimarka’nÄ±n erkek sünnetini yasaklayan ilk ülke olmasÄ± durumunda çocuklarÄ±n baÅŸka ülkelere götürülerek veya Danimarka'da gizlice hijyenik olmayan koÅŸullarda gizlice sünnet ettirilmeleri riski olduÄŸuna dikkat çekmiÅŸti.

Yasa önerilerinin anayasaya uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Parlamento SekreterliÄŸi, önerinin anayasada güvence altÄ±na alÄ±nan din özgürlüÄŸüne aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve önerinin parlamentoda oylanabileceÄŸine karar verdi. Müslüman ve Yahudi dernek ve kuruluÅŸlarÄ± öneriye tepki gösterdi. Parlamentodaki büyük partiler, yasaklama kararÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±klarÄ± için önerinin yasallaÅŸmasÄ± beklenmiyor.

Danimarka'da yÄ±lda 2 bin civarÄ±nda erkek çocuÄŸun sünnet edildiÄŸi tahmin ediliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:33

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