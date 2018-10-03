Endemik â€˜Tunceli DaÄŸ SarÄ±msaÄŸÄ±' tescillendi

Dersimâ€™de yetiÅŸen, 'Endemik Tunceli DaÄŸ SarÄ±msaÄŸÄ±'nÄ±n coÄŸrafi iÅŸaret tescili yapÄ±ldÄ±.

Dersim’de yetiÅŸen, 'Endemik Tunceli DaÄŸ SarÄ±msaÄŸÄ±'nÄ±n Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT), coÄŸrafi iÅŸaret tescili yapÄ±ldÄ±.

Munzur DaÄŸÄ± eteklerinde yetiÅŸen ve endemik bir tür olan tek diÅŸli, 'Tunceli DaÄŸ SarÄ±msaÄŸÄ±' özellikle baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin güçlenmesi, mide aÄŸrÄ±sÄ± ve vücudun farklÄ± birçok aÄŸrÄ±sÄ±na iyi geldiÄŸi belirtildi. Hastanelerin olmadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda lokman hekimlerin merhem yapÄ±mÄ±nda kullandÄ±klarÄ± ve bilimsel adÄ± 'Allium Tuncelianum' olan 'Tunceli DaÄŸ SarÄ±msaÄŸÄ±'nÄ±n coÄŸrafi iÅŸaret tescilinin yapÄ±lmasÄ± için Ä°l TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸü'nce Türk Patent ve Marka Kurumu'na baÅŸvuru yapÄ±larak tescillenmesi saÄŸlandÄ±.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, daÄŸ sarÄ±msaÄŸÄ±nÄ±n coÄŸrafi iÅŸaret tescilinin yapÄ±lmasÄ±yla, hem üretici potansiyelinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± hem sarÄ±msaÄŸÄ±n korunmasÄ± hem de ilin tanÄ±tÄ±mÄ± noktasÄ±nda önemli bir geliÅŸme olduÄŸunu ifade ederek, "BaÅŸvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyonlu bir ÅŸekilde gerçekleÅŸen çalÄ±ÅŸmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Resmi CoÄŸrafi Ä°ÅŸaret ve Geleneksel Ürün AdÄ± bülteninde yayÄ±mlandÄ±. Bu aÅŸamadan sonra yasal olarak ilgili bülten aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilanda kalacak olan baÅŸvurumuz, ilanda beklenilmesi gereken süre sonrasÄ±nda tescil iÅŸlemini tamamlayacaktÄ±r" dedi. (Dersim/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:48

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