BoÄŸaziÃ§ili Ã¶ÄŸrencilerin pasaport yasaÄŸÄ± da kalktÄ±

'Ä°ÅŸgalin, katliamÄ±n lokumu olmaz' diyen 30 BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada Ã¶ÄŸrencilerin pasaport yasaÄŸÄ± kalktÄ±.

Afrin operasyonuna dair üniversitede lokum daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± “Ä°ÅŸgalin, katliamÄ±n lokumu olmaz” pankartÄ± açtÄ±klarÄ± için "Terör örgütü propagandasÄ±" suçlamasÄ± ile yargÄ±lanan 22 BoÄŸaziçi Üniversitesi öÄŸrencisinin ikinci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Bianet’in haberine göre duruÅŸma öncesinde ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi C KapÄ±sÄ± önünde öÄŸrenciler, akademisyenler ve yargÄ±lanan öÄŸrencilerin aileleri bir araya geldi. Burada yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “Son yÄ±llarda ucu savaÅŸa deÄŸen en ufak bir sesin büyük tepkilerle bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduk. Fakat yine de herkesin susmaya mahkûm edildiÄŸi bu devirde bu savaÅŸÄ±n kutlanmasÄ±na rÄ±za göstermedik, barÄ±ÅŸÄ±n yanÄ±nda olduk” dediler.

‘ELEÅžTÄ°RÄ° VE PROTESTO HAKKIMIZ VAR’

BoÄŸaziçi Üniversitesi ÖÄŸrencileri adÄ±na okunan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler öne çÄ±ktÄ±: “Her insanÄ±n reddetme hakkÄ± bulunduÄŸu gibi biz muhalif öÄŸrenciler de mevcut iktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± kabul etmek ve desteklemek zorunda deÄŸiliz. Bunu eleÅŸtirme ve protesto etme hakkÄ±mÄ±z bulunmaktadÄ±r. Bu hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanmamÄ±z, tanÄ±mlarÄ± egemen tarafÄ±ndan belirlendiÄŸi haliyle bizi terörist, sözümüzü terör örgütü propagandasÄ± yapmaz. Herkesin susturulmak istendiÄŸi bir zamanda Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde devlet politikalarÄ±na karÅŸÄ± bu kadar güçlü bir ses çÄ±karmanÄ±n asÄ±l kabul edilmeyen ve bu kadar öfke duyulan ÅŸey olduÄŸunu biliyoruz. Tüm hedef göstermelere, cezaevlerine, baskÄ± ve iÅŸkencelere karÅŸÄ± kararlÄ±lÄ±kla ezilen halklarÄ±n ve sÄ±nÄ±flarÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. Bizi terbiye edeceklerini sandÄ±klarÄ± cezaevlerine karÅŸÄ± özgürlük ÅŸiarÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. BaÅŸta tutuklu öÄŸrenciler olmak üzere devrimci-demokrat siyasi tutsaklara özgürlük talep ediyoruz.”

AVUKATLAR Ä°ÅžKENCE ÅžÄ°KAYETLERÄ°NÄ° HATIRLATTI

Daha sonra duruÅŸma baÅŸlarken, duruÅŸmada daha önce dinlenmeyen ve ilk duruÅŸmadan sonra dosyaya eklenen 8 sanÄ±ÄŸÄ±n savunmalarÄ± alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrencilere bir önceki duruÅŸmada olduÄŸu üzere; atÄ±lan sloganlar, karÅŸÄ± grupla olan tartÄ±ÅŸmalar ve görüntülerle ilgili sorular yöneltildi. ÖÄŸrencilerin avukatlarÄ± gözaltÄ±nda iÅŸkence ve kötü muamele ÅŸikayetlerini hatÄ±rlattÄ±. Bu sÄ±rada Mahkeme baÅŸkanÄ± “Bizim önümüzde gerçekleÅŸmedi. ToplayÄ±n delilleri SavcÄ±’ya suç duyurusunda bulunun” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Avukatlar da mahkemeye araÅŸtÄ±rma ve ihbar yükümlülüÄŸü olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Avukatlar müvekkkillerinin yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da talep etti. Daha sonra ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme; tüm sanÄ±klar hakkÄ±ndaki yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, dijital materyallerin iadesi taleplerin ise reddine karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:43

www.evrensel.net