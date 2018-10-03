350 ABD askeri NorveÃ§â€™te 5 yÄ±l boyunca gÃ¶rev yapacak

NorveÃ§'in Troms BÃ¶lgesinde 350 ABD askeri, 5 yÄ±l boyunca gÃ¶rev yapacak. Bu durum, NorveÃ§-Rusya gerilimini tÄ±rmandÄ±rabilir.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in Kuzeyindeki Troms Bölgesinde 5 yÄ±l boyunca görev yapacak 350 ABD askeri 1 Ekim’de geldi. Bu durum, Norveç ile Rusya arasÄ±ndaki gerilimi tÄ±rmandÄ±rmasÄ± bekleniyor. Norveç’te Rus büyükelçiliÄŸi karÅŸÄ± önlemler alÄ±nacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Norveç’te 1949 tarihli askeri üslerle ilgi bildirgede, yabancÄ± güçlerin barÄ±ÅŸ zamanÄ±nda topraklarÄ±nda askeri üs kurumayacaÄŸÄ±nÄ± belirtilmesine karÅŸÄ±n üssün kurulmasÄ±na tepki çekti. ABD askerlerinin varlÄ±ÄŸÄ±na Norveçli siyasetçilerin tarafÄ±ndan da eleÅŸtirildi.

Norveç devlet kanalÄ± NRK’nun haberine göre, Norveç’in ABD ile ABD donanmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 350 askerin Norveç’te beÅŸ yÄ±l eÄŸitim verme anlaÅŸmasÄ± var. Ancak, Haziran ayÄ±nda hükümet ABD ile bu sayÄ±yÄ± iki katÄ±na çÄ±kardÄ±. Böylece 700’e yakÄ±n asker önümüzdeki beÅŸ yÄ±l boyunca Troms’ta yer almÄ±ÅŸ olacak.

ABD’YE TEPKÄ° GELECEK

Habere göre TuÄŸgeneral Lars Sivert Lervik ise, bu iÅŸbirliÄŸi bir sorun oluÅŸturmuyor. Lars Sivert Lervik, “Norveç gücü olarak, fakat bir NATO gücü olarak da bu bize daha iyi olabilmemize imkan veriyor. Norveç güvenliÄŸi, NATO üyeliÄŸimize dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir kanÄ±tÄ±dÄ±r” diyor. Norveç’te eÄŸitim yapmalarÄ±na izin verilen 350 ABD askerinin Pazartesi günü Norveç’e geliÅŸleri beraberinde eleÅŸtirilerde getirdi. Sjøkrigsskolen’de (Deniz SavaÅŸÄ± Okulu) araÅŸtÄ±rmacÄ± olan Ståle Ulriksen, artan ABD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Rusya tarafÄ±ndan olumsuz algÄ±landÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ståle Ulriksen, Rus tarafÄ±nÄ±n retorik cevabÄ±nÄ±n olumsuz olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak kÄ±sa vadede somut, pratik sonuçlarÄ± ne olacaÄŸÄ± konusu henüz belirsiz olduÄŸunu söylüyor ve “ Bence Rusya huzursuz. Ama henüz çok büyük bir tepki hazÄ±rlamaya ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum” diyor. Devamla, “Ama eÄŸer Amerikan varlÄ±ÄŸÄ± daha da artarsa ve ABD güçleri daha uzun silahlara sahip olurlarsa, muhtemelen tepki ile geleceklerdir” diyor.

ABD’DEN RUSYA’YA MESAJ

Habere göre, Ulriksen, Norveç’te çok büyük ve düzenli müttefiklerin olmasÄ± riskli olabileceÄŸini de söylüyor. Ve “ABD savunma uzmanlarÄ±, diÄŸer ÅŸeylerin yanÄ± sÄ±ra, ABD DonanmasÄ± varlÄ±ÄŸÄ±yla, Rusya’ya açÄ±k bir iÅŸaret vermeyi iddia ediyorlar” diyor.

Ulriksen, “RuslarÄ±n ciddi biçimde kendilerini tehdit altÄ±nda hissetmeden önce Kuzey Norveç’te ne kadar askeri faaliyet yapabileceÄŸinin bir sÄ±nÄ±rÄ± olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Rusya’nÄ±n stratejik kapasitesine meydan okuyan ÅŸeyler yapmak, belki de Norveç için çok merak edilecek bir ÅŸey deÄŸildir” diyor. AynÄ± zamanda Ulriksen, Amerikan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n savunma konseptini daha güvenilir kÄ±lacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve “Tamamen müttefiklere baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸumuz bir savunmayÄ± seçtik. Åžimdi, gösteriyoruz ki Norveç’i savunmaya hazÄ±r daha fazla güç var.

Haberde, NRK’nun görüÅŸtüÄŸü Oslo’daki Rus büyükelçiliÄŸi de bu durumun, “ciddi endiÅŸe” uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karÅŸÄ± tedbirlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilecekleri belirtiyor ve “Norveç ve ortaklarÄ± NATO’nun faaliyetini yakÄ±ndan izleyeceÄŸiz. DiÄŸer ÅŸeylerin yanÄ± sÄ±ra, ülkemizin güvenliÄŸini saÄŸlamak için eÅŸdeÄŸer karÅŸÄ± önlemler getireceÄŸiz” ifade ediyor.

BARIÅž ZAMANLARINDA ASKERÄ° ÜSSE Ä°ZÄ°N YOK

Norveç’te 1949 tarihli askeri üslerle ilgi olan temel bildirgede, yabancÄ± güçlerin barÄ±ÅŸ zamanÄ±nda Norveç topraklarÄ±nda askeri üs bulundurulmayacaÄŸÄ± belirtiliyor. Buna raÄŸmen artarak devam eden ABD varlÄ±ÄŸÄ±, Norveçli siyasi partiler tarafÄ±ndan da eleÅŸtiriliyor. Norveç Sosyalist Sol Parti (SV), Merkez Parti SP ile KÄ±zÄ±l Parti RÖDT Norveç savunma ve güvenlik politikasÄ±nÄ±n temeldeki deÄŸiÅŸikliÄŸe tepki gösteriyor. Bu partiler, “Bu, temel politikanÄ±n doÄŸrudan ihlalidir. Bu, Norveç'i savunmasÄ±z kÄ±lar ve Rusya'ya en yakÄ±n komÅŸu olan kuzey Norveç çok zor bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Güvenlik politikasÄ± hakkÄ±nda beceriksizce ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir yol olduÄŸunu söylüyorlar. SV’den milletvekili olan Torgeir Knag Fylkesnes, “Bu, Norveç güvenlik ve savunma politikasÄ±nda olumsuz yönde bir dönüm noktasÄ±dÄ±r, ve biz her zaman bu geliÅŸmeye karÅŸÄ± uyardÄ±k. Amerikan askerlerini kuzeye doÄŸru hareket ettirmenin deÄŸil, Norveç’in kuzeyde güçlü bir Norveç askeri varlÄ±ÄŸÄ±na sahip olmasÄ±nÄ±n en iyi hizmet olduÄŸunu söylüyoruz” ifadelerini kullanÄ±yor.

ABD, RUS ROKETLERÄ°NÄ° ‘YOK ETMEK’ Ä°LE TEHDÄ°T EDÄ°YOR

NATO, Rusya’nÄ±n 9M729 adlÄ± yeni füze sisteminden endiÅŸe duyduÄŸunu ve Rusya’dan bu orta mesafeli füzeleri geliÅŸtirme konusunda yanÄ±t beklediÄŸini söylüyor. Rusya planÄ±na devam ettiÄŸi taktirde de ABD, Rus roketlerini “yok etmek” ile tehdit ediyor.

Norveç Haber AjansÄ±’nÄ±n (NTB) haberine göre, NATO müttefikleri, Rusya’nÄ±n nükleer savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ± ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Avrupa’yÄ± neredeyse hiç uyarmadan vurabilecek orta mesafeli füzeleri geliÅŸtiriyor olmasÄ± korktuÄŸunu söylüyor.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Rusya roket programÄ±nÄ± durdurmazsa, ABD’yi gelecekte karÅŸÄ± tedbirleri almaya zorlayabileceÄŸini söylüyor ve “KarÅŸÄ± tedbir, anlaÅŸmayÄ± ihlal Rusya tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen füzeleri yok etme olacaktÄ±r” diyor. Hutchison, Rusya’nÄ±n füzeleri kendi baÅŸÄ±na kaldÄ±rmasÄ± iyi olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ancak geliÅŸme, Rusya’nÄ±n yeni füzelerle saldÄ±rÄ±ya geçebileceÄŸi bir noktaya geldiÄŸinde, ABD’nin, onlarÄ± yok etme yeteneÄŸini geliÅŸtirme olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± belirterek “Ama ÅŸimdi o yönde hareket etmiyoruz” diyor. Hutchison, NATO’daki müttefiklerin ÅŸu anda Rusya’ya bu konuda baskÄ± yapmak için ellerinden geleni yapmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nÄ±n yeni roket sistemi 9M729, INF silahsÄ±zlanma anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini söylüyor. Stoltenberg, Rusya’nÄ±n 1987 yÄ±lÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan ve Sovyetler BirliÄŸi lideri Mikhail Gorbaçov tarafÄ±ndan imzalanan INF anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirtiyor.

Stoltenberg INF anlaÅŸmasÄ±, Avrupa’da Orta menzilli karasal nükleer füzelerin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Åžimdi anlaÅŸma, Rusya'nÄ±n eylemleri nedeniyle tehlikede.YÄ±llarca reddettikten sonra, Rusya yakÄ±n zamanda 9M729 adÄ±nda yeni bir roket sisteminin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti” diyor. Stoltenberg, Rusya’nÄ±n yeni füzeler hakkÄ±nda güvenilir bir cevap vermediÄŸini ve Rusya’nÄ±n roket programÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ±n ÅŸimdi acil olduÄŸunu söylüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:41

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