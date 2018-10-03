Partilere emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel'den Ã§aÄŸrÄ±: Komisyon toplanmasÄ± iÃ§in 3 Ã¼yeye ihtiyaÃ§ var

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için TBMM’de ilgili komisyonu toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, “AKP’li baÅŸkan komisyonu toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmazsa, ikinci adÄ±mÄ±mÄ±z var. Komisyon, üyelerinin 3’te bir üyenin çaÄŸrÄ±sÄ±yla olaÄŸanüstü toplanabiliyor. 9 üyeye ihtiyaç var. 6’sÄ± bizde var. Üstüne 3 üyeyi kim tamamlarsa komisyon toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lÄ±r. Bu iÅŸin kaçÄ±ÅŸÄ± yok. Sözler tutularsa, yaÅŸa takÄ±lanlar emekli olur. Biz sözümüzün arkasÄ±ndayÄ±z” ifadesini kullandÄ±.

Özel, CHP grubunun emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için yaz boyu AKP hariç dört siyasi partinin kanun teklifi verdiÄŸini söyledi. DiÄŸer muhalefet partileri sözlerini tutarlarsa teklifin komisyondan geçeceÄŸini hatta genel kurul dan da geçeceÄŸini söyledi.

Özel ÅŸunlarÄ± kaydetti: "AKP’li baÅŸkan komisyonu toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rmazsa, ikinci adÄ±mÄ±mÄ±z var. Komisyon, üyelerinin 3’te bir üyenin çaÄŸrÄ±sÄ±yla olaÄŸanüstü toplanabiliyor. 9 üyeye ihtiyaç var. 6’sÄ± bizde var. Üstüne 3 üyeyi kim tamamlarsa komisyon toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lÄ±r. Bu iÅŸin kaçÄ±ÅŸÄ± yok. Komisyonda MHP, diÄŸer komisyonlarda yaptÄ±ÄŸÄ± gibi AKP lehine davranÄ±rsa, Ä°çtüzüÄŸün 37’nci maddesi gereÄŸi Genel Kurul’a indireceÄŸiz. 306 milletvekili emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlara evet diyen partilerden. Sözler tutularsa, yaÅŸa takÄ±lanlar emekli olur. Biz sözümüzün arkasÄ±ndayÄ±z, çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, komisyonu toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar sorunuyla ilgili en doÄŸru rakamÄ± komisyon etki analizini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan isteyerek yapacak. En az maÄŸduriyet, en çok memnuniyet yaratacak, devlete de en az maliyet yaratacak bir teklif komisyondan çÄ±kacaktÄ±r. Bu konuyu tüm yönleriyle deÄŸerlendirmek, verdiÄŸimiz sözü tutmak istiyoruz. Partiler üstü bir siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±nda hemen birleÅŸmemiz gerekiyor.” (Ankara/EVRENSEL)

AKP'li MuÅŸ: Emeklilikte yaÅŸ meselesiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z yok

KalÄ±n: Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ndeminde deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 13:25

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