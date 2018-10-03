Yumurtaya zam kapÄ±da: 'Stok azaldÄ±, maliyet arttÄ±'

Yumurta Ã¼reticileri, stoklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maliyetlerinin yÃ¼zde 30 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerek ciddi bir zammÄ±n kapÄ±da olduÄŸunun sinyalini verdi.

Ä°stanbul Yumurta Üreticileri ToptancÄ±larÄ± ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Necati YÄ±ldÄ±rÄ±m, yumurta stoklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maliyetlerinin yüzde 30 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, böyle giderse yumurta fiyatlarÄ±na ciddi oranda zam geleceÄŸini ifade etti.

Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artmasÄ± ve döviz kurlarÄ±ndaki hareketlilik nedeniyle gÄ±da ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± ve havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla yumurta satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarÄ±na zam geleceÄŸini belirtti.

'AMBALAJ MALZEMELERÄ° Ä°THAL'

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, yumurtayÄ± sarmak için kullanÄ±lan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'Ä±nÄ± ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranÄ±nda zam geldiÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Maliyetlerimiz arttÄ±ÄŸÄ± için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarÄ±mÄ±z azalÄ±yor. YumurtayÄ± sardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ambalajÄ±n yüzde 60'Ä±nÄ± ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarÄ±na da yüzde 30 zam geldi. SatÄ±ÅŸlarÄ±n durmasÄ±ndan korkuyoruz" dedi.

'BÄ°R AYLIK STOÄžUMUZ VAR'

Fiyatlarda henüz büyük bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoÄŸumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurta fiyatlarÄ±na mecbur zam gelecektir" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Enflasyon eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 24.52

YÃ¼ksek dolar kuru, diyabet hastasÄ± Ã§ocuklarÄ± da vurdu

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, gÃ¼nde 1.8 milyon lira harcÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:55

www.evrensel.net