Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb istifa etti

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb istifa ettiÄŸini ve halefinin belirlenmesi halinde bugÃ¼nkÃ¼ Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb istifa etti. Collomb, halefinin belirlenmesi halinde bugünkü Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BasÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Gerard Collomb, "Evet, Lyon'a dönüyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±'na (Macron), vatandaÅŸlarÄ±n durumun açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± yönünde bir beklentilerinin olduÄŸunu söyledim. HayatÄ±m boyunca söylediÄŸim her ÅŸeyi yaptÄ±m. Åžimdi önceliÄŸim, Lyonlulara hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak, istifa kararÄ±nÄ±n kesin olduÄŸunu belirtti.

Yerine geçecek ismin belirlenmesi durumunda görevi sabah erken saatlerde teslim edebileceÄŸini dile getiren Collomb, "EÄŸer teknik nedenlerden ötürü 24 veya 48 saat beklemem gerekiyorsa, görevde devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla (bugün yapÄ±lacak) Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±rÄ±m" dedi.

Gerard Collomb, Paris'ten çok daha önce belediye baÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± Lyon'u sevdiÄŸini ve içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirildikten sonra yerine geçen Georges Kepenekian'Ä±n istifasÄ±nÄ± sunduÄŸunu kaydederek, yasal süreç gözetilerek bu göreve yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± sinyalini verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un seçim sürecinde ve kabinesindeki en önemli destekçilerinden biri olarak gösterilen Collomb'un istifa kararÄ±, Macron tarafÄ±ndan kabul edilmemiÅŸti.

Aktif siyasete 1981'de giren Collomb, 1981-1988 yÄ±llarÄ±nda milletvekilliÄŸi, 2001-2017 yÄ±llarÄ±nda da iki dönem Lyon Belediye BaÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:44

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