YÃ¼ksek dolar kuru, diyabet hastasÄ± Ã§ocuklarÄ± da vurdu

DÃ¶viz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle diyabet hastasÄ± Ã§ocuklarÄ±n tedavisi iÃ§in kullanÄ±lan insÃ¼lin pompasÄ± aparatlarÄ±nÄ±n fiyatÄ± 568 TL'den 900 TL'ye Ã§Ä±ktÄ±.

Taylan YILDIRIM

Diyabet tedavisinde kullanÄ±lan insülin pompasÄ±nÄ±n fiyatÄ±, yükselen döviz kurlarÄ±yla iliÅŸkili olarak568 TL'den 900 TL'ye çÄ±ktÄ± ancak SGK'nÄ±n geri ödediÄŸi miktar aynÄ± kaldÄ±. Aileler, zamlar nedeniyle çocuklarÄ±n acÄ±sÄ±z tedavi olmalarÄ±nda kullanÄ±lan pompadan vazgeçmek ve günde 15 kez çocuklarÄ±nÄ±n parmaklarÄ±na iÄŸne batÄ±rarak ölçüm yapmak zorunda kaldÄ±.

'SGK, SADECE 300 LÄ°RASINI ÖDÜYOR'

Vücudunda hiç insülin hormonu bulunmayan Tip 1 diyabet hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde kullanÄ±lan insülin pompalarÄ±nÄ±n maliyeti, dolardaki artÄ±ÅŸla birlikte tÄ±rmandÄ±. Bir defaya mahsus alÄ±nan insülin pompasÄ± için yurttaÅŸlarÄ±n cebinden çÄ±kan para, 11 bin 600 TL'den 18 bin 215 TL'ye çÄ±ktÄ±. HastalarÄ±n aylÄ±k almasÄ± gereken insülin pompasÄ± aparatlarÄ±nÄ±n fiyatÄ±ysa 568 TL'den 900 TL'ye çÄ±ktÄ±. SGK'nÄ±n geri ödediÄŸi miktarsa, zamma raÄŸmen aynÄ± kaldÄ±. Malzemelerin fiyatÄ±nÄ±n 300 TL'sini ödeyen SGK, kendi ödeneÄŸinde artÄ±ÅŸa gitmeyince, tedavide kullanÄ±lan tüm malzemeleri aileler kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarÄ±yla karÅŸÄ±lamaya ya da pompadan vazgeçmeye baÅŸladÄ±. Pompadan vazgeçenler, günde 15 kez çocuklarÄ±nÄ±n parmaklarÄ±nÄ± iÄŸneyle delip ölçüm yapÄ±yor.

'OÄžLUMUN BU DURUMDAN KURTULMASI Ä°ÇÄ°N YARDIM Ä°STÄ°YORUM'

9 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Mertcan'Ä±n üç yÄ±ldÄ±r diyabet tedavisi gördüÄŸünü söyleyen Selim Kalender, pompa ve aparatlarÄ±nÄ± almak için SGK'ye baÅŸvurduÄŸunu, ancak fiyat artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle pompayÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kalender, "Günde 15 kez oÄŸlumun parmaklarÄ±nÄ± delip ÅŸekerini ölçtükten sonra insülin iÄŸnesini yapÄ±yoruz. Bu anlarda oÄŸlum çok acÄ± çekiyor, parmaklarÄ± zaman içerisinde yara oluyor. OÄŸlumun bu durumdan kurtulmasÄ± için yardÄ±m istiyorum" dedi.

'ASGARÄ° ÜCRETÄ° BULUYOR'

ÇocuÄŸu diyabet tedavisi gören Avukat Ä°sa Kemal Çoban, ailelerin çaresiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tedavi gören çocuklarÄ±mÄ±z için kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pompanÄ±n fiyatÄ± 14 bin 800 TL'ydi, bunun da 3 bin 200 TL'sini SGK karÅŸÄ±lÄ±yordu, bizler de 11 bin 600 TL para veriyorduk. Åžimdi bir pompa için bizim vermemiz gereken fiyat 18 bin TL'ye çÄ±ktÄ±. PompanÄ±n aparatlarÄ± için de SGK'nÄ±n ödemesinin üzerine bizler eskiden 268 TL para ekliyorduk, ÅŸimdi bu 600 TL'ye çÄ±ktÄ±. Bir de SGK'nÄ±n hiç ödemediÄŸi ancak ailelerin kendi imkanlarÄ±yla aldÄ±klarÄ± sensör cihazlarÄ± var. Bunun fiyatÄ± da 485 TL'den 1050 TL'ye çÄ±ktÄ±. Yani bir diyabetli çocuÄŸun aileye aylÄ±k masrafÄ± asgari ücreti buluyor. Aileler bunu karÅŸÄ±layamadÄ±klarÄ± için çocuklarÄ±na acÄ± veren iÄŸne yöntemine dönmek zorunda kalÄ±yor" dedi.

Ä°ki çocuÄŸunda da pompa aparatÄ±nÄ± kullanan Ruskat SardÄ±k ise SGK'nÄ±n da kuru sabit tutmasÄ±nÄ± ve aynÄ± oranda ailelere yardÄ±m etmesini istedi. (Ä°zmir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:34

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