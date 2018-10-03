CHPâ€™li YÃ¼ceer:Â Koca Ã¼lkeyi karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼yorlar

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Candan YÃ¼ceer, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Candan Yüceer, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a yazÄ±lÄ± soru önergesi veren CHP’li Yüceer, “Koca ülkeyi karanlÄ±ÄŸa gömüyorlar” dedi.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l ‘oldu bitti’ye getirilerek, yürürlüÄŸe konulan sabit saat uygulamasÄ± nedeniyle 80 milyona ciddi maÄŸduriyetler yaÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CHP’li Yüceer “Bu uygulamanÄ±n faydalÄ± olduÄŸuna dair bilimsel görüÅŸ var mÄ±, bilmiyoruz. Bu bilinmezlik ve ÅŸikâyetlere raÄŸmen 80 milyonluk ülkenin bedensel ve psikolojik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla oynanÄ±yor” dedi.

‘ÇALIÅžANA DA OKUYANA DA ‘GÜN YÜZÜ’ YOK’

Türkiye koÅŸullarÄ±nda sabah 8 vardiyasÄ±yla iÅŸe baÅŸlayan ve en az 8 saat çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin, iÅŸe giderken de iÅŸten döndüÄŸünde de güneÅŸi göremiyor olacaÄŸÄ±na dikkat çeken Yüceer, ‘AKP iktidarÄ± çalÄ±ÅŸanlara gün yüzü göstermiyor’ dediÄŸimizde bunu mecazi anlamda kullandÄ±klarÄ±nÄ± ancak bu yÄ±l gerçek anlamÄ±yla çalÄ±ÅŸanÄ±n gün yüzü göremeyeceÄŸine iÅŸaret etti.

‘BU YANLIÅžTAN DÖNÜLMELÄ°’

Özellikle öÄŸrencilerin gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda uyanmak zorunda kalmasÄ±, derslerde uykusuzluÄŸun eÄŸitime odaklanmayÄ± engellemesi gibi sorunlarÄ±n, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da direkt olarak artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirten Yüceer “AKP’yi bu yanlÄ±ÅŸtan dönmeye ve ülkemiz coÄŸrafyasÄ±na en uygun saat dilimine geçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

Yüceer, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– Sabit saat uygulamasÄ±nÄ±n ülke ekonomisine getirdiÄŸi ek yük nedir?

â– Sabit saat uygulamasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanlar üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkiler nelerdir?

â– KalÄ±cÄ± yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n öÄŸrenciler üzerindeki olumsuz etkileri nasÄ±l önlenecektir?

â– Sabit saat uygulamasÄ± nedeniyle geçtiÄŸimiz yÄ±ldan itibaren CÄ°MER ve BÄ°MER’e yapÄ±lan ÅŸikâyet sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:31

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