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UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Ä°ran'Ä±n tedbir talebini kabul etti
03 Ekim 2018 12:04
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±yla ilgili Ä°ran'Ä±n tedbir talebini kabul etti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e baÄŸlÄ± UluslararasÄ± Adalet DivanÄ± (UAD), ABD'nin Ä°ran'a yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±yla ilgili Ä°ran'Ä±n tedbir talebini kabul etti.
Mahkeme kararÄ±nda, Donald Trump yönetiminin yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ä°ran’a yönelik insani yardÄ±mlarÄ± veya sivil havacÄ±lÄ±k güvenliÄŸini etkilememesi istendi.
Tahran baÅŸvurusunda, ABD’nin mayÄ±s ayÄ±nda devreye soktuÄŸu yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± ihlal ettiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 12:23
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