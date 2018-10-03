GÃ¶Ã§men BÃ¶rekÃ§isi iÅŸÃ§ilerini Ã¼cretsiz izne gÃ¶nderdi

Kocaeli KÃ¶rfezâ€™de bulunan GÃ¶Ã§men BÃ¶rekÃ§isi 25 iÅŸÃ§iyi iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±, iÅŸÃ§ilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã¼cretsiz izne gÃ¶nderdi.

Kocaeli Körfez’de faaliyet sürdüren Göçmen Börekçisi 25 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±. SonrasÄ±nda ise iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± ücretsiz izne gönderdi.

Fabrikadan son durumu öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere maaÅŸlarÄ±n en kÄ±sa sürede yatacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen yetkililer, börek bölümünde üretimin durduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Gazetemize konuÅŸan iÅŸçiler yaÅŸanan duruma oldukça öfkeli. "AÄŸustos ayÄ± maaÅŸlarÄ± yatmadÄ± sadece 600 TL yatÄ±rÄ±ldÄ±. Biz burada zar zor geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. DoÄŸru düzgün bir açÄ±klama dahi yapÄ±lmadan ücretsiz izne gönderiliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Öte yandan fabrikada iÅŸverenin iflas ettiÄŸi, özel araçlarÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair söylentiler var. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 11:33

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