Oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek yoÄŸun bakÄ±mda

Daha Ã¶nce mide kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± olan oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek, 4 gÃ¼n Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

Oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek'in yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gördüÄŸü öÄŸrenildi. Öcek'in saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin bilgilendirmeyi sanatçÄ± Onur Akay yaptÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek’in daha önce Samsun’da mide küçültme ameliyatÄ± olduÄŸunu söyleyen sanatçÄ± Onur Akay, “Avrupa YakasÄ± isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandÄ±ran deÄŸerli oyuncumuz YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, ÅŸu an yoÄŸun bakÄ±mda ve durumu çok aÄŸÄ±r! YaÅŸam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatÄ± olmuÅŸtu. Ancak mide küçültme ameliyatÄ± sonrasÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken tedavilere ve özellikle bakÄ±mlara gitmeyen YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, metabolizma sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸadÄ± ve zayÄ±flamayÄ± durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldÄ±rÄ±lan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin” ifadelerini kullandÄ±.

YILDIRIM ÖCEK KÄ°MDÄ°R?

16 Haziran 1952 tarihinde Ä°stanbul’da doÄŸan oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, televizyona ilk Atilla Arcan ve YalçÄ±n MenteÅŸ ile adÄ±m attÄ±. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu’nda oynadÄ±. ‘Avrupa YakasÄ±’ ve ‘Zengin KÄ±z Fakir OÄŸlan’ dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rollerle herkesin beÄŸenisini kazanan Öcek, çok sayÄ±da film ve dizide rol aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 11:18

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