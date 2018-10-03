Åžiddetli depremle sarsÄ±lan Endonezya'da yanardaÄŸÄ± patladÄ±

28 EylÃ¼l'de meydana gelen depremde binden fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Endonezya'da Soputan YanardaÄŸÄ± patladÄ±.

Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±'nda bulunan Soputan YanardaÄŸÄ± patladÄ±.

Kyodo ajansÄ±nÄ±n Endonezya'nÄ±n Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, yaklaÅŸÄ±k bin 800 metre yüksekliÄŸindeki Soputan YanardaÄŸÄ±, yerel saatle 08.47'de patladÄ±.

Soputan YanardaÄŸÄ±'ndan püsküren kül ve dumanÄ±n 4 kilometrelik yüksekliÄŸe kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PatlamanÄ±n herhangi bir kayba yol açÄ±p açmadÄ±ÄŸÄ± henüz bilinmiyor.

Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 347'ye yükseldiÄŸi bildirilmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 09:50

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