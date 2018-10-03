Akademik yÄ±l aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Sarayda yapÄ±lacak

2018-2019 Akademik YÄ±lÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lacaÄŸÄ± 2018-2019 YükseköÄŸretim Akademik YÄ±lÄ± AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni, bugün saat 12.00'de Sarayda düzenlenecek.

BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene YÖK BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta Saraç, 180’e yakÄ±n devlet ve vakÄ±f üniversitesinin rektörü, dekanlar ve yaklaÅŸÄ±k 2 bin akademisyenin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Törene üniversite sÄ±navÄ±nda dereceye giren öÄŸrenciler de davet edildi.

Törende, YÖK'ün geçtiÄŸimiz yÄ±l ilk kez takdim ettiÄŸi "YÖK Üstün BaÅŸarÄ± Ödülleri"nin bu yÄ±lki kazananlarÄ±na ödülleri ErdoÄŸan tarafÄ±ndan verilecek. Öte yandan ErdoÄŸan'Ä±n, eÄŸitim politikalarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan 'sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ±' rektÃ¶r atadÄ±

EÄŸitim Senâ€™den alternatif akademik yÄ±l aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±

KODA akademik yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 08:29

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