ABDâ€™den eÅŸcinsel BM Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n partnerlerine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± tehdidi

Donald Trump yÃ¶netimindeki ABD, BM'de gÃ¶revli eÅŸcinsel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n partnerlerine tanÄ±nan vize istisnasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, merkezi New York'ta bulunan BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de (BM) görevli eÅŸcinsel diplomatlarÄ±n partnerlerine tanÄ±nan vize istisnasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Bu hafta baÅŸÄ±nda yürürlüÄŸe giren yeni deÄŸiÅŸiklikle AralÄ±k ayÄ±na kadar evlenmeyen eÅŸcinsel çiftlerin hayat arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n oturma izinleri iptal edilecek.

BBC Türkçe’nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Foreign Policy dergisi, en az 10 BM çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayat arkadaÅŸÄ±nÄ±n bu kapsamda ABD'de bulunduÄŸunu ve eÄŸer çiftler 3 ay içinde evlenmez ise söz konusu kiÅŸinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini aktardÄ±.

DeÄŸiÅŸtirilen vize politikasÄ± ile bu konumda bulunan BM çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n oldukça sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sürece gireceÄŸi endiÅŸesi dile getiriliyor.

‘TALÄ°HSÄ°ZLÄ°K’

BM içinde LGBTÄ°+ çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan UN Globe grubu, yapÄ±lan vize deÄŸiÅŸikliÄŸini “talihsizlik” olarak deÄŸerlendirdi. Grubun açÄ±klamasÄ±nda “Söz konusu evlilik olduÄŸunda, eÅŸcinsel çiftlerin, heteroseksüel çiftlere göre seçenekleri çok daha sÄ±nÄ±rlÄ±” mesajÄ± verilerek, bu kapsamdaki çalÄ±ÅŸanlara bir an önce evlenmeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Barack Obama yönetiminde ABD'nin BM BüyükelçiliÄŸi görevini yürüten Samantha Power, BM'ye üye ülkelerde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak eÅŸcinsel evliliÄŸin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, bu adÄ±mÄ±n "gereksizce acÄ±masÄ±z" olduÄŸunu söyledi.

25 ÜLKEDE YASAL

EÅŸcinsel evliliklerin dünyada yasal olduÄŸu yalnÄ±zca 25 ülke bulunuyor. Onlarca ülkede halen yasalarla ceza kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olan eÅŸcinsel iliÅŸki yaÅŸayan kiÅŸilere, 10 ülkede idam cezasÄ± verilebiliyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 01:21

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