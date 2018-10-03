Donald Trumpâ€™a vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ailesinin vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na yardÄ±m ederek milyonlarca dolar kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 1990'lÄ± yÄ±llarda ÅŸaibeli vergi stratejilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçÄ±rmasÄ±na yardÄ±m ettiÄŸi ileri sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma ile Trump'Ä±n ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçÄ±rmasÄ±na yardÄ±m ettiÄŸini öne sürdü.

AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda Trump'Ä±n babasÄ± Fred Trump'Ä±n eski danÄ±ÅŸmanlarÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± ile mülakatlar yapan NYT, ayrÄ±ca banka hesaplarÄ±, mali denetim ve faturalarÄ± da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi.

Ä°ncelemeler sonucunda, Donald Trump'Ä±n babasÄ±nÄ±n milyonlarca dolar usulsüz vergi indirimi almasÄ±na yardÄ±m ettiÄŸi öne sürüldü.

550 MÄ°LYON DOLAR VERGÄ°DEN 52,2 MÄ°LYON DOLARI ÖDENDÄ°

Haberde, Trump'Ä±n babasÄ±nÄ±n gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adÄ±na kardeÅŸleri ile sahte bir ÅŸirket kurduÄŸu ve böylece milyonlarca dolarÄ± sakladÄ±klarÄ± iddia edildi.

Baba Trump'Ä±n çocuklarÄ±na 1 milyar dolardan fazla miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarÄ±nÄ±n 550 milyon dolar olduÄŸu belirtilen haberde, buna raÄŸmen Trump kardeÅŸlerin bu meblaÄŸÄ±n sadece 52,2 milyon dolarÄ±nÄ± ödediÄŸini belirtti.

NYT, Donald Trump'Ä±n babasÄ±nÄ±n babasÄ±ndan kalan gayrimenkulleri deÄŸerinin altÄ±nda göstererek kendisi ve kardeÅŸlerinin daha az vergi ödediÄŸini iddia etti.

ABD Vergi Dairesi'nin ise söz konusu stratejilere çok az tepki verdiÄŸi belirtildi.

Donald Trump'Ä±n bebekliÄŸinden bu yana aile mirasÄ±ndan 413 milyon dolar deÄŸerinde pay aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi ancak Trump, baÅŸkanlÄ±k kampanyasÄ± süresince kendi ÅŸirketini kendi kurduÄŸunu ve ailesinden çok az para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü.

TRUMP’IN AVUKATI VE KARDEÅžÄ°NDEN SAVUNMA

Trump, NYT'nin sorularÄ±nÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±rken, avukatÄ± Charles J. Harder gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, vergi kaçÄ±rma iddialarÄ±nÄ± reddederek, "Trump, ailesinin kullandÄ±ÄŸÄ± vergi stratejilerine hiç karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r." savunmasÄ±nda bulundu.

Donald Trump'Ä±n kardeÅŸi Robert Trump da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, babasÄ±nÄ±n ve annesinin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tüm vergilerin ödendiÄŸini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüÄŸü seçim kampanyasÄ± sürecinde vergi beyannamelerini yayÄ±mlamayÄ± reddetmiÅŸ ve eleÅŸtirilerin hedefinde yer almÄ±ÅŸtÄ±. (New York/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 01:03

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