Devlet TiyatrolarÄ±, sezonu Necip FazÄ±l'Ä±n â€˜Reis Beyâ€™ oyunuyla aÃ§tÄ±

Devlet TiyatrolarÄ±, yeni sezonu Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in 'Reis Bey' oyunuyla aÃ§tÄ±.

Devlet TiyatrolarÄ± (DT), yeni sezonu Necip FazÄ±l KÄ±sakürek’in “Reis Bey” adlÄ± eseriyle açtÄ±.

AA’nÄ±n haberine göre Ankara Küçük Tiyatro'da izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan, Özer Tunca'nÄ±n yönettiÄŸi oyunu, aralarÄ±nda Kültür ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ömer ArÄ±soy, Devlet TiyatrolarÄ± Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da bulunduÄŸu bürokratlar da izledi.

DT tarafÄ±ndan ilk kez sahnelenen "Reis Bey" oyununun ardÄ±ndan konuÅŸan Devlet TiyatrolarÄ± Genel Müdürü Kurt, Türkiye genelinde 32 prömiyerle perdelerini açtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Türk tiyatrosunun kendi yazar, oyuncu ve dramaturglarÄ±yla geliÅŸeceÄŸine inanÄ±yoruz. Bu yüzden bu sezon repertuvarÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 75'ini yerli oyunlara oluÅŸturacak” ifadelerini kullandÄ±.

Mustafa Kurt, DT’nin yeni sezonda 100 yeni ve 60 geçen yÄ±ldan devam eden oyunla izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kurt, “Türkiye'nin dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm soydaÅŸ halklarÄ± ve BalkanlarÄ± kapsayan bir repertuvar hazÄ±rladÄ±k” dedi.

"Reis Bey" oyununun oyuncularÄ± arasÄ±nda, Osman Nuri Ercan, Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma Bayraktargil ve Åžemsettin ZÄ±rhlÄ± gibi isimler yer aldÄ±.

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Temmuz 2018'de çÄ±karÄ±lan 703 sayÄ±lÄ± KHK’ye göre 5441 sayÄ±lÄ± Devlet Tiyatrosu Kanunu’nun “Devlet TiyatrolarÄ± bir Genel Müdür tarafÄ±ndan yönetilir” maddesi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim iÅŸleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan yönetmelikle belirlenir” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti. Yine “Devlet TiyatrolarÄ± genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ifadesi, “CumhurbaÅŸkanÄ±nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneÄŸi verilir” ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸti.

Tepkiler sonrasÄ± Devlet TiyatrolarÄ± (DT) ile Devlet Opera ve Balesinin (DOB) kuruluÅŸ, teÅŸkilat, görev ve yetkilerine iliÅŸkin esaslarÄ± 4 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle tekrar düzenlendi. 703 sayÄ±lÄ± Kararnameyle “genel müdürlükleri” ve “tüzel kiÅŸilikleri” kaldÄ±rÄ±lan DT ve DOB eski statülerine getirildi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Devlet TiyatrolarÄ±â€™nda tek adam dÃ¶nemi

KHK ile cumhurbaÅŸkanÄ± Devlet TiyatrolarÄ±nda da sÃ¶z sahibi oldu

DT ve DOB'da â€˜tÃ¼zel kiÅŸilikâ€™ ve â€˜genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kâ€™ yeniden tanÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 00:52

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