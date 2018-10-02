Hollanda'da kamu iÅŸÃ§ileri hÃ¼kÃ¼meti protesto etti

Hollanda'da, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve Ã¼cretlerin iyileÅŸtirilmesini isteyen kamu iÅŸÃ§ileri hÃ¼kÃ¼meti protesto etti.

Hollanda’da Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonunun (FNV) çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan, hükümetin çok uluslu ÅŸirketler için stopajÄ± kaldÄ±rma planÄ±na karÅŸÄ± protesto gösterisine, öÄŸretmenler, polisler, saÄŸlÄ±k sektörü ve savunma birliÄŸi çalÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Lahey kentinde Lange Voorhout MeydanÄ±'nda toplanan iÅŸçiler, “Birlikte ayaÄŸa kalkÄ±yoruz”, “Kamu sektörü yanÄ±yor”, “Ben Shell için çalÄ±ÅŸmÄ±yorum” ve “Rutte, kumar baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±” yazan dövizler taÅŸÄ±dÄ±. Kamu iÅŸçileri daha sonra bakanlÄ±k binalarÄ±nÄ±n yanÄ±ndan geçerek yürüyüÅŸ yaptÄ±.

FNV tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, hükümetin çok uluslu ÅŸirketler için stopajÄ± kaldÄ±rma planÄ±nÄ±n devlete 2 milyar avro zararÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu planÄ±n durmasÄ± lazÄ±m. Biz çok uluslu ÅŸirketler yerine halkÄ± seçiyoruz. Hiç kimsenin istememesine raÄŸmen hükümet stopajÄ± kaldÄ±rmak için devam ediyor” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

FNV, geçen yÄ±l ekim ayÄ±ndan beri kamu iÅŸçileri için iÅŸverenlerle iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n ve ücretlerin iyileÅŸtirilmesi için görüÅŸmelerini sürdürüyor. (AA)

Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yesi iÅŸÃ§iler yarÄ±n iÅŸ bÄ±rakacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 22:28

www.evrensel.net