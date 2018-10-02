Irak'Ä±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Salih, hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini verdi

Irak'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini YNK'nin adayÄ± Dr. Berhem Salih kazandÄ±. Salih, hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini Adil Abdulmehdi'ye verdi.

Irak Parlamentosu'nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yapÄ±lan oylamayÄ± Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin adayÄ± Dr. Berhem Salih kazandÄ±.

Irak Parlamentosu akÅŸam saatlerinde Irak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seçmek için toplandÄ±. Birinci tür oylamada adaylardan hiçbiri istenen 220 oyu almadÄ±ÄŸÄ± için cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi ikinci tura kaldÄ±.

KÄ±sa bir aradan sonra yapÄ±lan ikinci tür oylamada Dr. Berhem Salih 232 oy alarak, cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi. Oylamada 242 parlamenter oy kullandÄ±.

Salih’e karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸan Kürdistan Demokratik Partisi adayÄ± Fuad Hüseyin’in oylamadan çekildiÄŸi belirtildi.

HÜKÜMETÄ° KURMA GÖREVÄ° ABDULMEHDÄ°'YE VERÄ°LDÄ°

Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Åžiilerin baÄŸÄ±msÄ±z adayÄ± Adil Abdulmehdi’ye verdi. Abdulmehdi’nin bir ay içerisinde hükümeti kurmasÄ± gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, Åžii Yüksek Ä°slami Konseyi kurucularÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yordu. Abdulmehdi, buradaki görevinden istifa etmiÅŸti.

Celal Talabani döneminde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Haydar el Ä°badi döneminde ise Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ± görevi yapan Abdulmehdi, bu görevlerinden de istifa ederek ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 00:25

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