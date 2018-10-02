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FotoÄŸraf: Haydar Karaalp/AA
Dr. Berhem Salih Irak CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
02 Ekim 2018 21:34
Irak Parlamentosu'nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini YNK'nin adayÄ± Dr. Berhem Salih kazandÄ±.
Irak Parlamentosu'nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yapÄ±lan oylamayÄ± YNK'nin adayÄ± Dr. Berhem Salih kazandÄ±.
Irak Parlamentosu akÅŸam saatlerinde Irak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seçmek için toplandÄ±. Birinci tür oylamada adaylardan hiçbiri istenen 220 oyu almadÄ±ÄŸÄ± için cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi ikinci tura kaldÄ±.
KÄ±sa bir aradan sonra yapÄ±lan ikinci tür oylamada YNK’nin Irak CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Dr. Berhem Salih 232 oy alarak, cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi. Oylamada 242 parlamenter oy kullandÄ±.
Salih’e karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸan KDP adayÄ± Fuad Hüseyin’in oylamadan çekildiÄŸi belirtildi. (DIÅž HABERLER)
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