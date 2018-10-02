MaraÅŸâ€™ta 4.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

MaraÅŸâ€™Ä±n Ã‡aÄŸlayancerit ilÃ§esinde 4.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Enstitüsü verilerine göre, saat 18.29'da merkez üssü MaraÅŸ'Ä±n ÇaÄŸlayancerit ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5.0 kilometre altÄ±nda 4.7 büyüklüÄŸünde olduÄŸu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. Deprem çevre illerden Antep ve AdÄ±yaman’da da hissedildi. (HABER MERKEZÄ°)

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