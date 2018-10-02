Otomobili yayalarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼ren kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'un BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esinde bir kiÅŸi, aracÄ±nÄ± yayalarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rdÃ¼. KaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BakÄ±rköy'de, bir sürücü tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralÄ±lar var.

BakÄ±rköy'ün en iÅŸlek caddesi Ä°stanbul Caddesi'nde gerçekleÅŸen olay kameralara yansÄ±dÄ±.

Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde bir kadÄ±nÄ± darbettiÄŸi öne sürülen kiÅŸiye çevredekiler müdahale etti. Bu sÄ±rada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracÄ± süren kiÅŸi ters yöne girdi. Önüne çÄ±kanlara çarpan sürücü kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Olayda 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaçan sürücü bir süre sonra polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Åžüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynÄ± araçla polis merkezine götürüldüÄŸü öÄŸrenildi. (DHA)

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