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CNN TÃ¼rk: TÃ¼rk yolcu uÃ§aÄŸÄ±Â Zagreb'e iniÅŸ yaptÄ±
02 Ekim 2018 18:46
Pegasus'a ait birÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±, motorunda Ã§Ä±kan arÄ±za dolayÄ±sÄ±yla HÄ±rvatistan'Ä±n baÅŸkenti Zagreb'e iniÅŸ yaptÄ±.
Pegasus'a ait bir yolcu uçaÄŸÄ±, motorunda çÄ±kan arÄ±za dolayÄ±sÄ±yla HÄ±rvatistan'Ä±n baÅŸkenti Zagreb'e iniÅŸ yaptÄ±.
CNN Türk'ün haberine göre Pegasus uçaÄŸÄ±nda yaÅŸanan arÄ±za, uçaÄŸÄ±n içinde dumanÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na yol açtÄ±.
CNN Türk olay sÄ±rasÄ±nda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)
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