Brunson iÃ§in AYM sÃ¼reci baÅŸlayacakÂ 

TutukluluÄŸu ev hapsine Ã§evrilen ABDâ€™li Rahip Brunson iÃ§in yeni itiraz sÃ¼reci baÅŸlÄ±yor. Brunson iÃ§in Anayasa Mahkemesiâ€™ne baÅŸvuru yapÄ±lacak.

Ä°zmir’de, “terör örgütleri’ adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi, ‘casusluk’ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci yarÄ±n baÅŸlayacak. AvukatÄ± Ä°smail Cem Haylavurt, Brunson için Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

9 AralÄ±k 2016’da suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan Brunson hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, “Brunson’un din adamÄ± görüntüsü altÄ±nda söz konusu terör örgütleri adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve genel stratejileri kapsamÄ±nda eylem birlikteliÄŸi içinde olduÄŸu, örgütlerin amaçlarÄ±nÄ± bilerek ve isteyerek iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±” ifade edildi.

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz’da dosya üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, Brunson’Ä±n tutukluluÄŸunu ev hapsine çevirerek, sanÄ±k hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirdi. Ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi, üst mahkeme olarak 3’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararÄ± çÄ±ktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Rahip Brunson iÃ§in avukatÄ±ndan 'AYM' aÃ§Ä±klamasÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 18:42

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