Delphide TÄ°S gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tÄ±kandÄ±

DÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret teklifinden dolayÄ± TÄ°S gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde anlaÅŸma saÄŸlanamayan, BirleÅŸik Metal'in Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olduÄŸu Delphi'de iÅŸÃ§iler eylemlere baÅŸladÄ±.

Ä°zmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de kurulu olan Delphi Dizel fabrikasÄ±nda patron temsilcileri ile iÅŸyerinde örgütlü olan BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi arasÄ±ndaki yeni dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmesi tÄ±kandÄ±. Arabulucu sürecinde olan TÄ°S görüÅŸmelerinin son oturumunda da ilerleme kaydedilemedi.

Ä°ÅŸçiler, alÄ±m gücünün düÅŸmesinden kaynaklÄ± maaÅŸ ve sosyal haklarda yüzde 30 civarÄ±nda artÄ±ÅŸ talep ederken ÅŸirket yetkililerinin talebi yüzde 15’te kaldÄ±. DüÅŸük zammÄ± kabul etmeyen iÅŸçiler fabrika içinde eylemlere baÅŸladÄ±. Mesaiye kalmama kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± fabrikada 10 gün içinde anlaÅŸma saÄŸlanamazsa grev süreci baÅŸlayacak.

Dün yapÄ±lan eylemde iÅŸçiler sadaka oranÄ±ndaki teklifi kabul etmeyeceklerini belirterek geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸçiler patrona taleplerini kabul etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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