ODTÜ Mezunları Derneği’nden ‘Güz Şenliği’

ODTÜ Mezunları Derneği 5 Ekim'de “Güz Şenliği” etkinliği düzenliyor.

ODTÜ Mezunları Derneği “Güz Şenliği” etkinliği düzenliyor. 5 Ekim Cuma günü Çim Amfi’de gerçekleşecek etkinlik saat:15.00’ten itibaren birçok müzik grubunu da ağırlayacak. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinlikte Bandista, Sinağrit Baba, Padme, Emongas, Terra, Ağaçkakan ve Beton Orman Sound System müzik grupları sahne alacak.

2018-2019 öğretim yılının da açılış kutlamasının yapılacağı etkinliğin sembolü ise ODTÜ’nün Mavi Otobüsü. ODTÜ Mezunları Derneği etkinlik çağrısını “Mavi otobüsümüz geldi. Tüm ODTÜ bileşenleri ile birlikte binelim ve yerlerimizi alalım. Geçmişten bugüne uzanarak, bilimselliğin, özgürlüğün ve devrimci mücadelenin vazgeçilmez değerlerini bugüne taşıyarak geliyor Mavi Otobüsümüz” sözleriyle duyurdu.

Organizasyon müzik alanında popüler yaklaşımlardan uzak, nitelikli müzik yapan ve birbirinden farklı tarzları yansıtan müzik gruplarını Ankaralılarla buluşturmayı amaçlıyor. ODTÜ Mezunları Derneği gelenekselleşen bir festival yapma amacında olduklarını belirterek, “Bir bütün olduğumuzu, özgür, güzel bir gelecek için hep ‘var’ olacağımızı vurgulamak için bir araya geliyoruz” dedi. Başta öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve çalışanlar olmak üzere tüm Ankaralılara seslenen Dernek, hem şarkı söylemek hem de bir arada olmanın coşkusunu yaşamak için 5 Ekim Cuma günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde buluşma çağrısı yaptı. (HABER MERKEZİ)

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