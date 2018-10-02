Amedspor teknik direktÃ¶rÃ¼: Amedsporâ€™u ligde tutmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z

Amedspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ SertaÃ§ KÃ¼Ã§Ã¼kbayrak, 'GÃ¼cÃ¼mÃ¼z yettiÄŸince Amedsporâ€™u ligde tutmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z' dedi.

Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ve Kulüp BaÅŸkanÄ± Nurulllah Edemen, pazar günü Seyrantepe Spor Kompleksi’nde Manisaspor ile oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmaya iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Talaytepe Spor Kompleksi’ndeki toplantÄ±da konuÅŸan Küçükbayrak, yeni sezonda koÅŸan ve mücadele eden bir takÄ±m oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Bu konuda da baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸumuza inanÄ±yoruz” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup ile Ziraat Türkiye KupasÄ±’nda iki maç oynadÄ±klarÄ± ve futbolcularÄ±n gerekli mücadeleyi gösterdiÄŸini ifade eden Küçükbayrak, “PerÅŸembe günü kupa maçÄ±mÄ±z, pazar günü ise lig maçÄ±mÄ±z vardÄ±. 8 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± mecburen dinlendirdik. Maçlara rotasyonlu bir kadroyla çÄ±ktÄ±k” diye konuÅŸtu.

Hem lig hem de kupa maçlarÄ±nÄ± bu kadroyla yürütmenin kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Küçükbayrak, “Amedspor’un ligde baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± adÄ±na mücadele veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceÄŸiz. Gücümüz yettiÄŸince Amedspor’u ligde tutmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

‘EKONOMÄ°K SORUNU AÅžACAÄžIZ’

Amedspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen de gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Bir gazetecinin kulübün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin soruya Edemen, “Türkiye liglerinde neredeyse ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayan kulüp yok. Amedspor da bunlardan biri. Bu sorunu da aÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°nsanlar, sosyal medyada yÄ±pratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ortada yÄ±pratma ve samimiyetsizlik var. AmacÄ±mÄ±z, Amedspor’un düzlüÄŸe çÄ±kmasÄ±dÄ±r. Amedspor her ÅŸeye raÄŸmen ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” diye yanÄ±t verdi.

‘AMEDSPOR BENÄ°M Ä°ÇÄ°N BÄ°R ÜST KÄ°MLÄ°KTÄ°R’

13 Ekim’de yapÄ±lacak kongreye iliÅŸkin sorulan soruyu da cevaplayan Edemen, “13 Ekim’de yapÄ±lacak kongreye iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸrular ve yanlÄ±ÅŸlar var. Çözüm üretemediÄŸimiz sorunlar var. Kongre kararÄ± aldÄ±k. Umuyorum ki çok çok iyi yönetecek arkadaÅŸlar çÄ±kar. Amedspor, benim için bir üst kimliktir. Her zaman yanÄ±nda olmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

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