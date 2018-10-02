Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye'ye 70 milyon avroluk yardÄ±mÄ± kesti

Avrupa Parlamentosu, TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lmasÄ± planlanan 70 milyon avroluk AB yardÄ±mÄ±nÄ± iptal etti.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi’nin Türkiye’ye için ayrÄ±lan 70 milyon avroluk destek fonunu iptal etme kararÄ± almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz konusu tasarÄ±, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasbourg'daki genel kurul oturumunda görüÅŸüldü.

DW Türkçe’de yer alan habere göre tasarÄ±, yapÄ±lan oylamada 28’e karÅŸÄ± 544 oyla kabul edilerek, Türkiye'ye yapÄ±lmasÄ± planlanan yardÄ±mlarÄ±n 70 milyon avroluk bölümü iptal edildi. Oylamada 74 parlamenter ise çekimser kaldÄ±.

Türkiye gibi adaylÄ±k sürecindeki ülkeler için öngörülen ve kÄ±saca IPA (KatÄ±lÄ±m Öncesi YardÄ±m AracÄ±) fonu olarak adlandÄ±rÄ±lan mali yardÄ±mlarda kesintiye gidilmesine gerekçe olarak "demokrasi, insan haklarÄ± ve hukuk devleti alanlarÄ±nda ilerleme kaydedilmemiÅŸ olmasÄ±” gösterildi.

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi arasÄ±nda KasÄ±m 2017’de yapÄ±lan bütçe müzakerelerinde Türkiye’ye IPA fonlarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n 70 milyon avro tutarÄ±ndaki bölümü "insan haklarÄ±, demokratikleÅŸme ve hukuk devleti alanÄ±nda iyileÅŸme” koÅŸuluna baÄŸlanmÄ±ÅŸ ve dondurulmuÅŸtu. Avrupa Komisyonu'nun Nisan 2018’de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± son Türkiye raporunda bu alanlarda ilerleme yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n not edilmesi üzerine 70 milyon avro tutarÄ±ndaki fonun iptaline karar verildi.

Bu tutar Türkiye yerine büyük ölçüde Akdeniz'den Avrupa'ya göçle ilgili önlemler ve Suriye politikalarÄ±na harcanacak.

'TÜRKÄ°YE AVRUPA DEÄžERLERÄ°NDEN UZAKLAÅžMAYA DEVAM EDÄ°YOR’

Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grup (EPP) ve Bütçe Komisyonu üyelerinden Rumen parlamenter Siegfried MureÅŸan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan karar metninde Türkiye’de “temel hak ve özgürlüklerin kötüleÅŸmesinden” ve “Türkiye’nin Avrupa deÄŸerlerinden uzaklaÅŸmaya devam etmesinden” kaynaklanan “kaygÄ±” da dile getirildi.

Karara, AB bütçesinden Türkiye’ye yapÄ±lacak kesintinin “kesinlikle sivil toplumu etkilememesi” uyarÄ±sÄ±nda bulunan bir madde de eklendi. Parlamento, kesintiye raÄŸmen sivil topluma yapÄ±lacak yardÄ±mÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Parlamentonun savunduÄŸu bu çizgi, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi tarafÄ±ndan da desteklenmekte.

Karar, Avrupa Parlamentosu kulislerinde, “AB’nin demokrasi, insan haklarÄ± ve hukukun üstünlüÄŸüne baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda Türkiye’ye verdiÄŸi önemli bir mesaj” olarak deÄŸerlendirildi.

AB ÜYELÄ°K SÜRECÄ° TARÄ°HÄ°NDE BÄ°R Ä°LK

Avrupa Parlamentosu, 2017 sonunda da Türkiye’ye AB bütçesinden yapÄ±lan mali yardÄ±mlardan 105 milyon avro kesilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. AB üyelik süreci tarihinde Türkiye dÄ±ÅŸÄ±ndaki baÅŸka bir aday ülke hakkÄ±nda benzer kesinti kararlarÄ± alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±.

IPA fonlarÄ± katÄ±lÄ±m sürecindeki aday ülkelerin AB müktesebatÄ±na uyum kapasitelerinin geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla veriliyor. Türkiye’nin bu kapsamda 2014-2020 dönemi için tahsilatÄ± 4 milyar 453 milyon avro olarak belirlenmiÅŸti. Bu miktarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 milyar 430 milyon avro tutarlÄ±k bölümü demokrasi, yönetiÅŸim, hukukun üstünlüÄŸü ve temel haklarla ilgili projeler için öngörülmüÅŸtü. (DIÅž HABERLER)

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