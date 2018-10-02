â€˜OÄŸlum iÅŸsiz olduÄŸu iÃ§in bunalÄ±ma girdiâ€™

â€˜Ä°ÅŸsizim, aÃ§Ä±m' diyerek kendini yakan gencin annesi: 'Bu Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± iÅŸ bulamayÄ±p kendini yakÄ±yorsa, bu Ã¼lkenin yÃ¶neticileri ne yapÄ±yor?'

Urfa’da “Ä°ÅŸsizim, açÄ±m” diyerek bedenini ateÅŸe veren Ä°brahim Emektar (28) hala tedavi altÄ±nda. Hayati tehlikesi bulunan gencin annesi Elif Emektar, “OÄŸlum iÅŸsiz olduÄŸu için bunalÄ±ma girdi” dedi.

Ailesiyle birlikte Urfa’da yaÅŸayan ve uzun süredir iÅŸsiz olan 2 çocuk babasÄ± Ä°brahim Emektar (28), 20 Eylül günü kentin eÅŸ iÅŸlek merkezlerinden Topçu MeydanÄ±’nda “Ä°ÅŸsizim, açÄ±m” diyerek bedenini ateÅŸe vermiÅŸti. Olay sonrasÄ± Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±lan genç adam, buradan sevk edildiÄŸi Malatya Turgut Özal TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nin yanÄ±k ünitesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Vücudunda 1. derecede yanÄ±klar oluÅŸtuÄŸu öÄŸrenilen Emektar’Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hala ciddiyetini koruyor.

HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° VAR

OÄŸlunun durumu ile ilgili Mezopotamya AjansÄ±’ndan (MA) ErdoÄŸan Alayumat’a bilgi veren anne Elif Emektar, hayati tehlikesi henüz geçmeyen oÄŸlunun yine bir kolunun kesilme ihtimali olduÄŸunu aktardÄ±.

OÄŸlunun yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r iÅŸsiz olduÄŸunu anlatan anne Emektar, oÄŸlunun bu bir yÄ±l boyunca çalmadÄ±ÄŸÄ± kapÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak tüm kapÄ±larÄ±n yüzüne kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. OÄŸlunun merkez ilçe Haliliye Belediyesi’ne defalarca iÅŸ baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu, ancak yetkililerinin oÄŸlunun iÅŸ talebine duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Emektar, “Çok borcu vardÄ±. BorçlarÄ±ndan kaynaklÄ± hakkÄ±nda icra davalarÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yüzden psikolojik bunalÄ±m içerisindeydi. Bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu arÄ±yordu ama bulamÄ±yordu” diye konuÅŸtu.

‘OÄžLUMUN ELÄ°NE PARA TUTUÅžTURDULAR’

Anne Emektar, oÄŸlunun kendini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise televizyondan öÄŸrenmiÅŸ. AnlatÄ±mÄ±na göre ise, olay öncesi ÅŸunlar yaÅŸanmÄ±ÅŸ: “Topçu MeydanÄ±’nda belediyenin aÅŸure etkinliÄŸi varmÄ±ÅŸ. Orada milletvekilleri ve belediye baÅŸkanlarÄ± varmÄ±ÅŸ. OÄŸlum belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yere gidip, iÅŸ istemiÅŸ. Milletvekillerinden biri oÄŸlumun eline bir miktar para vermiÅŸ. Bunun üzerine oÄŸlum da parayÄ± onlarÄ±n yüzüne attÄ±ktan sonra üzerine benzin döküp, kendini yakmÄ±ÅŸ.”



FotoÄŸraf:MA/ErdoÄŸan Alayumat



OÄŸluna baÅŸka bir seçenek bÄ±rakÄ±lmamasÄ±na isyan eden anne Elif Emektar, “Böyle bir ÅŸey yapacaÄŸÄ±nÄ± bilsem buna engel olurdum ama nereden bilebilirdim. Aç kalÄ±rdÄ±m, ama oÄŸlumun bu hale düÅŸmesine izin vermezdim” diyor. Kendisini yakan oÄŸlunu esnaf ve yurttaÅŸlarÄ±n söndürdüÄŸünü, ambulansÄ±n ise olaydan yarÄ±m saat sonra geldiÄŸini belirten anne, olayÄ± öÄŸrenir öÄŸrenmez hemen hastaneye koÅŸmuÅŸ.

‘ÜLKENÄ°N YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° NE YAPIYOR?’

Anne Emektar, olaydan sonra bir kere aranÄ±p, kendilerine ‘geçmiÅŸ olsun’ dileklerinde bulunulduÄŸunu ve konuyla ilgilenileceÄŸini ifade edilse de, sonrasÄ±nda kimsenin bir daha arayÄ±p, sormadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Anne Emektar, bu yüzden yaÅŸadÄ±klarÄ± bu duruma “Bizimle kimse ilgilenmiyor. OÄŸlum iÅŸsiz olduÄŸu için bunalÄ±ma girdi. OÄŸlum bu ülkenin vatandaÅŸÄ±. Bu ülkenin vatandaÅŸlarÄ± iÅŸ bulamayÄ±p kendini yakÄ±yorsa, bu ülkenin yöneticileri ne yapÄ±yor? Benim oÄŸlum birilerinden para istemedi, çalÄ±ÅŸmak istedi. Bu istediÄŸi neden göz ardÄ± edildi” diyerek isyan etti.

‘OÄžLUMUN Ä°LAÇLARINI ALAMIYORUM’

“BU gençler neden kendini yakÄ±yor?” diye soran Emektar, oÄŸlunun saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Anne Emektar, “Burada benim ciÄŸerim yanÄ±yor. EvladÄ±m ölüm döÅŸeÄŸinde. Herkes kendi evinde rahat uyurken ben gece gündüz evladÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bekliyorum. ÇocuÄŸumu orada avutsaydÄ±lar ne olacaktÄ±? Ä°ÅŸ vermeseydiler ama alÄ±p konuÅŸsaydÄ±lar, o benzini üzerine dökmesine izin vermeseydiler. Sadece çoÄŸumun durumu ile ilgilensinler. Ben çocuÄŸumun ilaçlarÄ±nÄ± alamÄ±yorum” diye yakÄ±ndÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°tibarÄ±ndan tasarruf etmeyenler, Ä°smail Devrim ile â€˜aynÄ± gemideâ€™ mi?Â

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