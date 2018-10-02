Salon Ä°KSVâ€™de â€˜OrtadoÄŸuâ€™ rÃ¼zgarÄ±: El Morabba3

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Mashrou' Leilaâ€™yÄ± konuk eden Salon Ä°KSV, bu hafta ÃœrdÃ¼nlÃ¼ indie rock grubu El Morabba3â€™yÄ± dinleyicileriyle buluÅŸturacak.

Salon Ä°KSV, Eylül ayÄ± konser finalini LübnanlÄ± indie rock grubu Mashrou' Leila ile yaptÄ±. Ekim ayÄ±nÄ±n ilk konserini ise Ürdünlü indie rock grubu El Morabba3 yapacak. Ezgilerinde oryantal ritimlere de yer veren El Morabba3, 5 Ekim Cuma gecesi 22.00’de ve 6 Ekim Cumartesi gecesi 22.30’da dinleyicileriyle buluÅŸacak.

2009'da kurulan alternatif rock grubu El Morabba3, grupla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan ilk albümünü 2012’de yayÄ±nladÄ±. ‘Taraf Al Khait’ baÅŸlÄ±klÄ± ikinci albüm 2016’da yayÄ±mlandÄ±. Arap müziÄŸinden epey uzakta ürettikleri ‘Arap rock’ türüyle coÄŸrafyalarÄ±nda çok büyük bir hayran kitlesi edinen El Morabba3, irili ufaklÄ± birçok organizasyonda binlerce kiÅŸiye çaldÄ±lar. Åžimdi Arap rock’Ä± tanÄ±tmak üzere komÅŸu ülkelerine geliyorlar.

SAHNEDE MASHROU' LEÄ°LA; ARDINDA SIRA DIÅžI GÖRSEL ÅžÖLEN

FotoÄŸraf: Ä°KSV

GeçtiÄŸimiz hafta Cuma ve Cumartesi gecesi Türkiyeli hayranlarÄ±yla buluÅŸan Mashrou' Leila ise dinleyicilerine keyifli saatler yaÅŸattÄ±. Konser öncesi tüm konser biletleri tükenmiÅŸti. Ä°ndie rock tarzÄ±nda ÅŸarkÄ±larla yola çÄ±kan LübnanlÄ± grup, konserde son albümde yer alan elektronik tarzdaki ÅŸarkÄ±larÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. ‘Raksit Leila’, ‘Bahr’, ‘Ala Babu’ gibi popüler olan çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n hayalini kuran Mashrou' Leila hayranlarÄ± ise hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±.

YaklaÅŸÄ±k ikiÅŸer saat süren sahne performanslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dinleyicileri etkileyen önemli bir diÄŸer unsur ise Sahne gerisinde ÅŸarkÄ±lara eÅŸlik eden sinevizyon gösterimi oldu. Kliplerinde de sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± görsel efekt ve videolara yer veren Mashrou' Leila, hemen her konserinde olduÄŸu gibi homofobi karÅŸÄ±tÄ± mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net