'KÃ¢rlarÄ±n sefasÄ±nÄ± sÃ¼renler krizin cefasÄ±nÄ± da Ã§eksin'

DÄ°SK/BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±: "Krizin bedelini emekÃ§iler deÄŸil, yÃ¼ksek gelirlerle kÃ¢rlarÄ±na kÃ¢r katan sermaye kesimleri Ã¶demeli"

Krizin faturasÄ±nÄ± yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda güçlükle yaÅŸayan emekçi sÄ±nÄ±flara çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± reddetiklerini belirten DÄ°SK/BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, “Bedelin yüksek gelirlerle kârlarÄ±na kâr katarak sefa süren sermaye kesimlerinin ödemesi gerektiÄŸini, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± adÄ±na taleplerimizin arkasÄ±nda Ä±srarla duracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klÄ±yoruz” dedi.

2008-2009 dönemini hatÄ±rlatan BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: “Bu süreç ne yazÄ±k ki, iÅŸçileri diz çöktürmek için iÅŸleyen süreçler olarak geliÅŸti. ‘Ä°ÅŸten çÄ±kartma mÄ±, yoksa ücretlerde düÅŸüÅŸ mü?’ sorusunun cevabÄ± bazÄ± demir çelik fabrikalarÄ±nda ne yazÄ±k ki bazÄ± iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n da onayÄ±yla yüzde 35’lere varan ücret kayÄ±plarÄ±nÄ± gündeme getirdi. Buna karÅŸÄ±n sermaye kesimlerinin karlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸlar dikkat çekiciydi. 2009 yÄ±lÄ±nda, satÄ±ÅŸlar düÅŸtü ancak Türkiye’nin ilk 500 büyük firmasÄ±nÄ±n yüzde 82’si kâr elde etti. Yine ilk büyük 500 firma kârÄ±nÄ± yüzde 10, ikinci büyük 500 firma ise kârÄ±nÄ± yüzde 30 oranÄ±nda arttÄ±rdÄ±. Peki bu nasÄ±l gerçekleÅŸti? YanÄ±t basit ve sade. Küresel krizi aÅŸabilmek için dünyadaki yaklaÅŸÄ±k üç milyar dolar, yani emekçinin bir yÄ±l boyunca ürettiÄŸi toplam deÄŸerin üçte biri devlet bütçeleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla özel sektöre kaynak olarak aktarÄ±ldÄ±.”

Sermayenin ÅŸimdi “kriz” diyemese de “darboÄŸaz” var diyerek, batÄ±yoruz çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda, iÅŸçilerin ücretlerini, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±, vergilerini gasbederek, krizi yine hasarsÄ±z bir biçimde aÅŸma hevesinde olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “Ä°ÅŸçiler çoÄŸunlukla sendikalarÄ±n sadece kendi iÅŸyerlerindeki sorunlarla ilgilenmesini, siyasetten uzak durmasÄ±nÄ± istiyor. Hâlbuki esneklik baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda siyasetin gündemimize soktuÄŸu süreçlere yeterince ve zamanÄ±nda müdahale edememenin maliyeti iÅŸçilere, iÅŸsizlik ve gelirsizlik olarak yansÄ±yor. Bu nedenle kriz süreci aynÄ± zamanda bir mücadele süreci. Sadece iÅŸyeri ölçeÄŸinde deÄŸil, sektörel ve ülke genelinde, siyasete doÄŸrudan müdahale ederek, krizin bedelini iÅŸçilere yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± ses çÄ±karma dönemi” denildi.

AçÄ±klamada ÅŸu talepler yer aldÄ±:

â– Kamu kaynaklarÄ± kullanÄ±larak, ÅŸirketlerin borçlarÄ±nÄ±n üstlenmesinin önüne geçilmelidir.

â– “Kârlar sermayeye, zararlar kamuya” zihniyetinin bu süreçte bir kez daha hortlamasÄ±na izin verilmemelidir.

â– NasÄ±l sermaye için kredi garanti fonu gibi programlar söz konusuysa kriz sürecinde ihtiyaç kredilerini ve kredi kartÄ± borçlarÄ±nÄ± ödemekte güçlük çeken halka da borçlarÄ±n yeniden takvimlendirilmesi, borç yüklerinin azaltÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Sadece kredisini ödediÄŸi konuta sahip olanlarÄ±n borç yükünde belli bir limite kadar kolaylÄ±k saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Åžirketlerin iflasÄ± halinde, üretim ve istihdamÄ±n devam etmesinin koÅŸullarÄ± aranmalÄ± ve farklÄ± kolektif mülkiyet biçimleri altÄ±nda emekçilerin yönetim ve denetimde etkin kÄ±lÄ±nmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Bunun koÅŸullarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda iÅŸçilere hem istihdam olanaklarÄ± konusunda hem de mali haklarÄ± konusunda öncelik verilmelidir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 17:13

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