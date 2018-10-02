Otomobil ve hafif ticari araÃ§ satÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zde 68 azaldÄ±

TÃ¼rkiye otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam pazarÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 68 daraldÄ±.

Otomotiv Distribütörleri DerneÄŸi'nin verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ±, 2018 yÄ±lÄ± dokuz aylÄ±k dönemde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463.456 adet olarak gerçekleÅŸti. Eylül ayÄ±nda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarÄ± 23.028 adet gerçekleÅŸti. 71.352 adet olan 2017 yÄ±lÄ± Eylül ayÄ± otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamÄ±na göre satÄ±ÅŸlar yüzde 67,73 oranÄ±nda azaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 17:03

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