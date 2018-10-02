FotoÄŸraf: KasÄ±mpaÅŸa Kulübü/AA
KasÄ±mpaÅŸa, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Mustafa Denizli'yi getirdi
KasÄ±mpaÅŸa, teknik direktÃ¶r Mustafa Denizli ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden KasÄ±mpaÅŸa, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.
Lacivert-beyazlÄ± kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Mustafa Denizli'nin Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç'Ä±n da hazÄ±r bulunduÄŸu törende 1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imza attÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Mustafa Denizli, son olarak 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig ekibi EskiÅŸehirspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Sezona 4'te 4 galibiyetle iyi bir baÅŸlangÄ±ç yapan lacivert-beyazlÄ±lar, ligdeki son 3 maçÄ±ndan maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. KasÄ±mpaÅŸa'da 2016 Eylül'den bu yana teknik direktörlük yapan Kemal ÖzdeÅŸ, yönetimle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle görevini bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 17:02