FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA
BelÃ§ika'da binler, hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla binlerce kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti.
Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de binlerce kiÅŸi, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.
ÇeÅŸitli iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine binlerce kiÅŸi, dün sabah saatlerinde, Brüksel’in Merkez Tren GarÄ± yakÄ±nÄ±nda toplandÄ±. YürüyüÅŸ yapan protestocular, gösteriyi aynÄ± noktada sonlandÄ±rdÄ±.
Belçika’nÄ±n çeÅŸitli kentlerinden gelen ve hükümet karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleÅŸtiren pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±.
Protestoya katÄ±lanlarÄ±n, sendikalarÄ±nÄ± temsil eden renk giysileri ve flamalarÄ± dikkat çekti.
SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa raÄŸmen gerçekleÅŸtirilen ve birkaç saat devam eden protesto yürüyüÅŸünde, Belçika’daki hükümete emeklilik ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzeltilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Protesto nedeniyle toplu taÅŸÄ±mada aksamalar yaÅŸandÄ±, Brüksel’de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uÄŸradÄ±.
Protestocular, hükümetin emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükselten ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren düzenlemesine tepki gösterdi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:41