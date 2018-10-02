BelÃ§ika'da binler, hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

BelÃ§ika'da binler, hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti

    • 02 Ekim 2018 16:15

    BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla binlerce kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin emeklilik reformunu protesto etti.

    Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de binlerce kiÅŸi, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

    ÇeÅŸitli iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine binlerce kiÅŸi, dün sabah saatlerinde, Brüksel’in Merkez Tren GarÄ± yakÄ±nÄ±nda toplandÄ±. YürüyüÅŸ yapan protestocular, gösteriyi aynÄ± noktada sonlandÄ±rdÄ±.

    Belçika’nÄ±n çeÅŸitli kentlerinden gelen ve hükümet karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleÅŸtiren pankart ve dövizler taÅŸÄ±dÄ±.

    Protestoya katÄ±lanlarÄ±n, sendikalarÄ±nÄ± temsil eden renk giysileri ve flamalarÄ± dikkat çekti.

    FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

    SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸa raÄŸmen gerçekleÅŸtirilen ve birkaç saat devam eden protesto yürüyüÅŸünde, Belçika’daki hükümete emeklilik ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzeltilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

    Protesto nedeniyle toplu taÅŸÄ±mada aksamalar yaÅŸandÄ±, Brüksel’de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uÄŸradÄ±.

    Protestocular, hükümetin emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükselten ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren düzenlemesine tepki gösterdi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:41
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