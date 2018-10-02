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Afganistan'da seÃ§im mitingineÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±
20 Ekim'de milletvekili seÃ§imlerine gidecek olan Afganistanâ€™da seÃ§im mitingine dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Afganistan’Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Nangarhar ValiliÄŸi Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, intihar eylemcisinin üzerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ±, Nangarhar milletvekili adayÄ± Nasir Mohmand’in seçim mitingi sÄ±rasÄ±nda patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden Hogyani, 30 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hogyani, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini kaydetti.
Afganistan’da milletvekili seçiminin 20 Ekim’de yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015’te yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu ancak seçimler devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n özel kararÄ±yla ertelenmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:26