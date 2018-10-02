Emek Partisi Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan beraat etti

EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, 'halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme veya aÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§undan beraat etti.

Hasret GÃ¼ltekin KOZAN

Kocaeli

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda partisinin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan beraat etti.

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda karar verildi. DuruÅŸmada savunmasÄ± alÄ±nan Erkan, "Muhalefet partisi olarak, iktidar partisinin dÄ±ÅŸ siyasetini eleÅŸtirmek amacÄ±yla bu paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±k, eleÅŸtiri hakkÄ±mÄ±zÄ± kullandÄ±k" dedi. HÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmeyen Erkan, beraatini istedi.

'TOPLUMUN HANGÄ° KESÄ°MÄ°, HANGÄ° KESÄ°MÄ°NE TAHRÄ°KTE BULUNDU?'

Erkan'Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alana avukat HÃ¼seyin AkbaÅŸ, Erkan'Ä±n savunmasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "MÃ¼vekkilim bu paylaÅŸÄ±mÄ± siyasi kiÅŸiliÄŸi nedeniyle yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bireysel olarak bile yapsaydÄ±, eleÅŸtiri hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerekirdi. AyrÄ±ca ÅŸÃ¶yle ki, iddianamede mÃ¼vekkilin Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§ 'halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme' olarak belirtilmiÅŸ fakat olayÄ±n anlatÄ±lÄ±ÅŸÄ± kÄ±smÄ±nda toplumun hangi kesiminin hangi kesimine karÅŸÄ± tahrik edildiÄŸine dair bir aÃ§Ä±klama bulunmamaktadÄ±r. AtÄ±lÄ± suÃ§ yÃ¶nÃ¼nden suÃ§un unsurlarÄ± oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r, yapÄ±lan paylaÅŸÄ±m tamamen ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±ndadÄ±r" dedi. Mahkemeye Ã¶rnek teÅŸkil edebilecek mahiyette bir karar sunan AkbaÅŸ, "Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi 04.07.2018 tarihli ve 2018/135 esas 2018/192 karar sayÄ±lÄ± gerekÃ§eli kararÄ±nÄ±n bir Ã¶rneÄŸini mahkemeye sunuyoruz. Bu karar Ä°stinafta da kesinleÅŸmiÅŸtir. Bu sebeplerle mÃ¼vekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuÅŸtu.

KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan hakim ise, Erkan hakkÄ±nda 'halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme veya aÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§undan aÃ§Ä±lan kamu davasÄ±nda yÃ¼klenen fiilin kanunda suÃ§ olarak tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle CMK 223/2-a maddesi gereÄŸince beraatine karar verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:12

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