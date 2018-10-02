Altanlar ve IlÄ±cak'Ä±n davasÄ±: â€˜MÃ¼taalada savunmalarÄ±mÄ±z yok sayÄ±ldÄ±'

AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi yargÄ±landÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan gazeteci Mehmet Altan ile tutuklu NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ±, Yakup ÅžimÅŸek ve Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül katÄ±ldÄ±. Tutuklu gazeteci Ahmet Altan ise duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEBGÄ°S) ile baÄŸlandÄ±.

DuruÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda söz alan NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde çürüttüÄŸünü, ancak buna raÄŸmen savunmasÄ±nÄ±n savcÄ±nÄ±n esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±yla yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kendisinin kanun hükmünde kararnameyle kapatÄ±lan Bugün gazetesinde çalÄ±ÅŸÄ±rken gazetenin sahibi AkÄ±n Ä°pek hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan IlÄ±cak, daha sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Can Erzincan TV’nin de Gülen cemaatiyle iliÅŸkisi olduÄŸuna dair bir iddia varsa bunun kanalÄ±n sahibi Recep AktaÅŸ’a sorulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

IlÄ±cak’Ä±n ardÄ±ndan söz alan Fevzi YazÄ±cÄ± ise hakkÄ±ndaki “darbe” suçlamalarÄ±nÄ± bir kez daha reddetti. YazÄ±cÄ±, Zaman gazetesinin “gülen bebek reklamÄ±” olarak bilinen ve darbe mesajÄ± verdiÄŸi iddia edilen reklamÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± sürecine dahil olduÄŸu gerekçesiyle aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbede mahkum edilmiÅŸti.

Davada çok sayÄ±da cevapsÄ±z soru olduÄŸunu belirten YazÄ±cÄ±, “Askerler bu reklamdan hangi talimatÄ± aldÄ±?” diye sordu.

YazÄ±cÄ±’nÄ±n avukatÄ± ise reklamla ilgili sorumluluÄŸun Zaman eski Genel YayÄ±n Yönetmeni Ekrem DumanlÄ±’ya ait olduÄŸunu, reklamÄ±n RTÜK onayÄ±ndan geçtiÄŸini ve reklamla ilgili suçlamalarÄ±n “kendine pay çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan belli bir çevre” tarafÄ±ndan öne sürülen “sansasyonel” suçlamalar olduÄŸunu ifade etti.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, davanÄ±n bir önceki celsesinde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± mütalaasÄ±nda, Mehmet Altan, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸa “anayasayÄ± ihlal” suçundan yerel mahkemece verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 16 Åžubat’ta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak dahil altÄ± kiÅŸiye “cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etme” suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamamÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme, Mehmet Altan'da ele geçirilen 6 adet 1 dolarÄ±n saklanmasÄ±na karar vererek, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±lanan 6 kiÅŸi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunmuÅŸtu.

DosyayÄ± inceleyen Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tutuklu Anayasa Mahkemesi'nin kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸinin ihlal edildiÄŸine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± dikkate alarak Mehmet Altan'Ä±n adli kontrol hükümleri kapsamÄ±nda tahliyesine karar vermiÅŸ, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ±, Yakup ÅžimÅŸek ve Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül’ün ise tutukluluk hallerinin devamÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daire, 6 kiÅŸi hakkÄ±ndaki davanÄ±n yeniden görülmesi için duruÅŸma günü vermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 16:08

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